Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, ВСУ с 20.05 по 20.20 выпустили четыре снаряда того же калибра по Кировскому району Донецка.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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