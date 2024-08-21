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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку - РИА Новости, 21.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку
Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:06
2024-08-21T19:06
2024-08-21T19:06
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 13.50 по 18.40 выпустили 11 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка, центру Горловки и поселку Еленовка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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сцкк, вооруженные силы украины, стирол, донецкая народная республика, горловка, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку, Горловке и Еленовке