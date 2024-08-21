https://ria.ru/20240821/obstrel-1967640799.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку - РИА Новости, 21.08.2024

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку

Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:06

2024-08-21T19:06

2024-08-21T19:06

специальная военная операция на украине

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

донецкая народная республика

горловка

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 13.50 по 18.40 выпустили 11 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка, центру Горловки и поселку Еленовка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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сцкк, вооруженные силы украины, стирол, донецкая народная республика, горловка, донецк, происшествия