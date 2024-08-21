https://ria.ru/20240821/obama-1967476993.html

Обама заявил, что на выборах в США развернется борьба за Америку

Обама заявил, что на выборах в США развернется борьба за Америку - РИА Новости, 21.08.2024

Обама заявил, что на выборах в США развернется борьба за Америку

Экс-президент США Барак Обама, ставший хедлайнером второго дня проходящего в Чикаго съезда Демократической партии, в своей речи заявил, что на предстоящих... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:13

2024-08-21T10:13

2024-08-21T10:13

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чикаго

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барак обама

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама, ставший хедлайнером второго дня проходящего в Чикаго съезда Демократической партии, в своей речи заявил, что на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах развернется борьба за страну, в которую верят демократы. "Теперь все зависит только от нас в борьбе за Америку, в которую мы верим," - сказал бывший президент США в своем обращении к участникам съезда. "И не питайте заблуждений, это будет борьба", - подчеркнул Обама. Политик также раскритиковал Трампа, назвав его 78-летним миллиардером, который не перестает ныть о своих проблемах с тех пор, как спустился со своего золотого эскалатора. "Собравшись здесь сегодня вечером, люди, которые решат исход этих выборов, задают себе очень простые вопросы: "Кто будет бороться за меня, кто подумает о моем будущем, будущем моих детей, о нашем общем будущем?"" - добавил Обмана. По его мнению, один факт ясен - Дональд Трамп не страдает бессонницей из-за этого вопроса. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент страны Дональд Трамп. Во вторник в Чикаго партийные делегаты съезда Демократической партии США окончательно утвердили вице-президента страны Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства по итогам церемониального голосования.

https://ria.ru/20240808/tramp-1965067210.html

https://ria.ru/20240723/tramp-1961411118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, сша, чикаго, америка, дональд трамп, барак обама, камала харрис, выборы президента сша — 2024