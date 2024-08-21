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Сийярто рассказал о проблеме нефтеснабжения Венгрии из-за действий Украины - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/neft-1967586741.html
Сийярто рассказал о проблеме нефтеснабжения Венгрии из-за действий Украины
Сийярто рассказал о проблеме нефтеснабжения Венгрии из-за действий Украины - РИА Новости, 21.08.2024
Сийярто рассказал о проблеме нефтеснабжения Венгрии из-за действий Украины
Переговоры о долгосрочном решении проблемы с нефтеснабжением Венгрии из-за действий Киева, который ограничил поставки нефти компании "Лукойл" из России, и... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:03
2024-08-21T16:03
специальная военная операция на украине
венгрия
россия
украина
петер сийярто
валдис домбровскис
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Переговоры о долгосрочном решении проблемы с нефтеснабжением Венгрии из-за действий Киева, который ограничил поставки нефти компании "Лукойл" из России, и Брюсселя, который не помогает членам ЕС в этой ситуации, идут усиленно и близятся к завершению, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто назвал подтвержденным то, что остановку Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя. "Переговоры о том, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить сбалансированную поставку нефти в страну, несмотря на действия Украины и несмотря на то, что Еврокомиссия не может нам помочь, усиленно идут и уже приближаются к цели. Так что могу сказать, что наряду с краткосрочными временными мерами мы сможем гарантировать нефтеснабжение Венгрии и в долгосрочной перспективе", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.Он подчеркнул, что Будапешт "считает неприемлемым" то, что Еврокомиссия "не сделала ни одного шага для того, чтобы защитить энергоснабжение Венгрии и Словакии от действий Украины". Словакия и Венгрия 22 июля обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. В четверг представитель Еврокомиссии заявила, что поставки топлива в эти страны были компенсированы другими поставщиками. В связи с этим в комиссии отказались проводить срочные консультации по этому вопросу. Газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщала, что ЕК посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из России. Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле выразили сомнения, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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венгрия, россия, украина, петер сийярто, валдис домбровскис, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Сийярто рассказал о проблеме нефтеснабжения Венгрии из-за действий Украины

Сийярто: переговоры о решении проблемы с нефтеснабжением близки к завершению

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Переговоры о долгосрочном решении проблемы с нефтеснабжением Венгрии из-за действий Киева, который ограничил поставки нефти компании "Лукойл" из России, и Брюсселя, который не помогает членам ЕС в этой ситуации, идут усиленно и близятся к завершению, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто назвал подтвержденным то, что остановку Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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"Переговоры о том, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить сбалансированную поставку нефти в страну, несмотря на действия Украины и несмотря на то, что Еврокомиссия не может нам помочь, усиленно идут и уже приближаются к цели. Так что могу сказать, что наряду с краткосрочными временными мерами мы сможем гарантировать нефтеснабжение Венгрии и в долгосрочной перспективе", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Он подчеркнул, что Будапешт "считает неприемлемым" то, что Еврокомиссия "не сделала ни одного шага для того, чтобы защитить энергоснабжение Венгрии и Словакии от действий Украины".
Словакия и Венгрия 22 июля обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. В четверг представитель Еврокомиссии заявила, что поставки топлива в эти страны были компенсированы другими поставщиками. В связи с этим в комиссии отказались проводить срочные консультации по этому вопросу. Газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщала, что ЕК посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из России.
Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле выразили сомнения, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеВенгрияРоссияУкраинаПетер СийяртоВалдис ДомбровскисЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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