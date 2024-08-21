Сийярто рассказал о проблеме нефтеснабжения Венгрии из-за действий Украины
Сийярто: переговоры о решении проблемы с нефтеснабжением близки к завершению
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Переговоры о долгосрочном решении проблемы с нефтеснабжением Венгрии из-за действий Киева, который ограничил поставки нефти компании "Лукойл" из России, и Брюсселя, который не помогает членам ЕС в этой ситуации, идут усиленно и близятся к завершению, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто назвал подтвержденным то, что остановку Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя.
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"Переговоры о том, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить сбалансированную поставку нефти в страну, несмотря на действия Украины и несмотря на то, что Еврокомиссия не может нам помочь, усиленно идут и уже приближаются к цели. Так что могу сказать, что наряду с краткосрочными временными мерами мы сможем гарантировать нефтеснабжение Венгрии и в долгосрочной перспективе", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Он подчеркнул, что Будапешт "считает неприемлемым" то, что Еврокомиссия "не сделала ни одного шага для того, чтобы защитить энергоснабжение Венгрии и Словакии от действий Украины".
Словакия и Венгрия 22 июля обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. В четверг представитель Еврокомиссии заявила, что поставки топлива в эти страны были компенсированы другими поставщиками. В связи с этим в комиссии отказались проводить срочные консультации по этому вопросу. Газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщала, что ЕК посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из России.
Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле выразили сомнения, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.
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