Рейтинг@Mail.ru
Экспорт нефти из России существенно не сократился, заявил эксперт - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/neft-1967445148.html
Экспорт нефти из России существенно не сократился, заявил эксперт
Экспорт нефти из России существенно не сократился, заявил эксперт - РИА Новости, 21.08.2024
Экспорт нефти из России существенно не сократился, заявил эксперт
Российскую нефть несмотря на западные санкции покупали, покупают и будут покупать, ее поставки существенно не сократились благодаря восточным рынкам, сказал в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:44
2024-08-21T02:44
цены на нефть
россия
китай
индия
генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российскую нефть несмотря на западные санкции покупали, покупают и будут покупать, ее поставки существенно не сократились благодаря восточным рынкам, сказал в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. Как он отметил, после введения западных санкций в отношении российской нефтяной отрасли ее экспортные поставки не сокращались существенным образом. "Что касается нефти, то сколько мы ее продавали, столько фактически и продаем, так как сумели оперативно повернуться на восток, куда сейчас и пошла, главным образом, российская нефть – в Китай, Индию и Турцию... Российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься", - сказал собеседник агентства. Потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, "можно констатировать, не сработал, полностью провалился", заметил он, добавив, что Россия сегодня продает свою нефть с немалым дисконтом, но цена в результате все равно выше потолка, в среднем 65-70 долларов. "Российская нефть течет в Китай и Индию сегодня рекой. Благодаря чему товарооборот нашей страны с ними бьет все рекорды чуть ли не каждый месяц, и поток этот не остановить. Потребности двух азиатских гигантов в нефти огромны", - добавил Шмаль.
https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962596765.html
https://ria.ru/20240801/neft-1963472081.html
россия
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, китай, индия, генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии), в мире
Цены на нефть, Россия, Китай, Индия, Генадий Шмаль (президент Союза нефтегазопромышленников России), В мире
Экспорт нефти из России существенно не сократился, заявил эксперт

Эксперт: нефть России покупали, покупают и будут покупать, несмотря на санкции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российскую нефть несмотря на западные санкции покупали, покупают и будут покупать, ее поставки существенно не сократились благодаря восточным рынкам, сказал в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.
Как он отметил, после введения западных санкций в отношении российской нефтяной отрасли ее экспортные поставки не сокращались существенным образом.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Эксперт рассказал о последствиях первых санкций против российской нефти
29 июля, 07:06
"Что касается нефти, то сколько мы ее продавали, столько фактически и продаем, так как сумели оперативно повернуться на восток, куда сейчас и пошла, главным образом, российская нефть – в Китай, Индию и Турцию... Российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься", - сказал собеседник агентства.
Потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, "можно констатировать, не сработал, полностью провалился", заметил он, добавив, что Россия сегодня продает свою нефть с немалым дисконтом, но цена в результате все равно выше потолка, в среднем 65-70 долларов.
"Российская нефть течет в Китай и Индию сегодня рекой. Благодаря чему товарооборот нашей страны с ними бьет все рекорды чуть ли не каждый месяц, и поток этот не остановить. Потребности двух азиатских гигантов в нефти огромны", - добавил Шмаль.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак
1 августа, 16:30
 
Цены на нефтьРоссияКитайИндияГенадий Шмаль (президент Союза нефтегазопромышленников России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала