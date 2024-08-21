https://ria.ru/20240821/neft-1967445148.html
Экспорт нефти из России существенно не сократился, заявил эксперт
Экспорт нефти из России существенно не сократился, заявил эксперт - РИА Новости, 21.08.2024
Экспорт нефти из России существенно не сократился, заявил эксперт
Российскую нефть несмотря на западные санкции покупали, покупают и будут покупать, ее поставки существенно не сократились благодаря восточным рынкам, сказал в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:44
2024-08-21T02:44
2024-08-21T02:44
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российскую нефть несмотря на западные санкции покупали, покупают и будут покупать, ее поставки существенно не сократились благодаря восточным рынкам, сказал в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. Как он отметил, после введения западных санкций в отношении российской нефтяной отрасли ее экспортные поставки не сокращались существенным образом. "Что касается нефти, то сколько мы ее продавали, столько фактически и продаем, так как сумели оперативно повернуться на восток, куда сейчас и пошла, главным образом, российская нефть – в Китай, Индию и Турцию... Российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься", - сказал собеседник агентства. Потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, "можно констатировать, не сработал, полностью провалился", заметил он, добавив, что Россия сегодня продает свою нефть с немалым дисконтом, но цена в результате все равно выше потолка, в среднем 65-70 долларов. "Российская нефть течет в Китай и Индию сегодня рекой. Благодаря чему товарооборот нашей страны с ними бьет все рекорды чуть ли не каждый месяц, и поток этот не остановить. Потребности двух азиатских гигантов в нефти огромны", - добавил Шмаль.
https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962596765.html
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цены на нефть, россия, китай, индия, генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии), в мире
Цены на нефть, Россия, Китай, Индия, Генадий Шмаль (президент Союза нефтегазопромышленников России), В мире
Экспорт нефти из России существенно не сократился, заявил эксперт
Эксперт: нефть России покупали, покупают и будут покупать, несмотря на санкции