https://ria.ru/20240821/neft-1967439253.html

Запад сидит на нефтяной игле, заявил эксперт

Запад сидит на нефтяной игле, заявил эксперт - РИА Новости, 21.08.2024

Запад сидит на нефтяной игле, заявил эксперт

На нефтяной игле сидит не Россия, а те страны, у которых нефти нет и которые от нее крепко зависят - например Запад, высказал мнение в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T00:33

2024-08-21T00:33

2024-08-21T00:38

цены на нефть

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азербайджан

генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии)

гейдар алиев (политик)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На нефтяной игле сидит не Россия, а те страны, у которых нефти нет и которые от нее крепко зависят - например Запад, высказал мнение в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. По его мнению, утверждение, что Россия сидит на нефтяной игле - глупость. "Один идиот, американский сенатор, если не ошибаюсь, ее как-то высказал не то сдуру, не то со злости, а другие с тех пор повторяют. Причем не только за рубежом, но и у нас в стране, где своих дураков хватает", - отметил Шмаль. "Не пойму, откуда взялась мысль, что Россия сидит на нефтяной игле? Это не мы на ней сидим, а наоборот те, у кого ее нет, кто от нее крепко зависит, тот же Запад, например! Мне всегда нравилась позиция Гейдара Алиева, заметившего в бытность президентом Азербайджана: слава Аллаху, что он подарил нашей стране нефть и газ, которые мы добываем во благо народа", - сказал собеседник агентства. По его словам, России тоже нужно гордиться, что ее недра полны нефти, газа и разных минералов, а не повторять "всякую чушь о пресловутой нефтяной игле".

https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962596765.html

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цены на нефть, россия, азербайджан, генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии), гейдар алиев (политик), в мире