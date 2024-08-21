https://ria.ru/20240821/nagrady-1967510563.html
Белоусов наградил военных, отличившихся во время СВО
Белоусов наградил военных, отличившихся во время СВО - РИА Новости, 21.08.2024
Белоусов наградил военных, отличившихся во время СВО
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотые Звезды" Героев России и именное огнестрельное оружие военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:44
2024-08-21T11:44
2024-08-21T11:44
специальная военная операция на украине
безопасность
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андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотые Звезды" Героев России и именное огнестрельное оружие военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в военной службе. "Сегодня, в сложное, ответственное для страны историческое время, вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надежно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан", - приводит ведомство слова министра. Белоусов отметил, что заслуги военнослужащих были по достоинству оценены президентом России Владимиром Путиным. Как следует из видеоролика награждения, опубликованного Минобороны РФ, награды вручены нескольким офицерам в званиях от младшего лейтенанта до подполковника.
https://ria.ru/20240820/vs-1967313059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вручение золотых звезд Героям России, отличившимся в ходе спецоперации
В Национальном центре управления обороной Российской Федерации Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда»
и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.
2024-08-21T11:44
true
PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Белоусов наградил военных, отличившихся во время СВО
Белоусов вручил "Золотые Звезды" Героям России, отличившимся на СВО
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотые Звезды" Героев России и именное огнестрельное оружие военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
"Сегодня, в сложное, ответственное для страны историческое время, вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надежно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан", - приводит ведомство слова министра.
Белоусов отметил, что заслуги военнослужащих были по достоинству оценены президентом России Владимиром Путиным
.
Как следует из видеоролика награждения, опубликованного Минобороны РФ, награды вручены нескольким офицерам в званиях от младшего лейтенанта до подполковника.