https://ria.ru/20240821/nagrady-1967510563.html

Белоусов наградил военных, отличившихся во время СВО

Белоусов наградил военных, отличившихся во время СВО - РИА Новости, 21.08.2024

Белоусов наградил военных, отличившихся во время СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотые Звезды" Героев России и именное огнестрельное оружие военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:44

2024-08-21T11:44

2024-08-21T11:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотые Звезды" Героев России и именное огнестрельное оружие военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и пожелал дальнейших успехов в военной службе. "Сегодня, в сложное, ответственное для страны историческое время, вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надежно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан", - приводит ведомство слова министра. Белоусов отметил, что заслуги военнослужащих были по достоинству оценены президентом России Владимиром Путиным. Как следует из видеоролика награждения, опубликованного Минобороны РФ, награды вручены нескольким офицерам в званиях от младшего лейтенанта до подполковника.

https://ria.ru/20240820/vs-1967313059.html

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Вручение золотых звезд Героям России, отличившимся в ходе спецоперации В Национальном центре управления обороной Российской Федерации Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. 2024-08-21T11:44 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин, вооруженные силы рф