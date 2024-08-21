https://ria.ru/20240821/naemniki-1967586284.html

СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену

СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену - РИА Новости, 21.08.2024

СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену

Совет при президенте РФ по правам человека выступит с инициативной, чтобы иностранные наемники ВСУ не попадали в процедуру обмена, заявил председатель СПЧ... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:01

2024-08-21T16:01

2024-08-21T16:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

валерий фадеев

россия

курская область

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека выступит с инициативной, чтобы иностранные наемники ВСУ не попадали в процедуру обмена, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Очень важный аспект, иностранные наемники (ВСУ - ред.), взятые в плен, уличенные в совершении преступления, не могут быть обменяны… Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом… Совет по правам человека выступит с такой инициативой, мы будем предлагать свои варианты принятия соответствующего нормативного акта", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции на тему "Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Глава СПЧ полагает, что политики и общественность поддержат такую инициативу Совета по правам человека.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, валерий фадеев, россия, курская область