https://ria.ru/20240821/naemniki-1967586284.html
СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену
СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену - РИА Новости, 21.08.2024
СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену
Совет при президенте РФ по правам человека выступит с инициативной, чтобы иностранные наемники ВСУ не попадали в процедуру обмена, заявил председатель СПЧ... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:01
2024-08-21T16:01
2024-08-21T16:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий фадеев
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курская область
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека выступит с инициативной, чтобы иностранные наемники ВСУ не попадали в процедуру обмена, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Очень важный аспект, иностранные наемники (ВСУ - ред.), взятые в плен, уличенные в совершении преступления, не могут быть обменяны… Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом… Совет по правам человека выступит с такой инициативой, мы будем предлагать свои варианты принятия соответствующего нормативного акта", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции на тему "Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Глава СПЧ полагает, что политики и общественность поддержат такую инициативу Совета по правам человека.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, валерий фадеев, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Фадеев, Россия, Курская область
СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену
СПЧ выступит с инициативой, чтобы иностранные наемники ВСУ не подлежали обмену