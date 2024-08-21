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СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/naemniki-1967586284.html
СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену
СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену - РИА Новости, 21.08.2024
СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену
Совет при президенте РФ по правам человека выступит с инициативной, чтобы иностранные наемники ВСУ не попадали в процедуру обмена, заявил председатель СПЧ... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:01
2024-08-21T16:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий фадеев
россия
курская область
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека выступит с инициативной, чтобы иностранные наемники ВСУ не попадали в процедуру обмена, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Очень важный аспект, иностранные наемники (ВСУ - ред.), взятые в плен, уличенные в совершении преступления, не могут быть обменяны… Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом… Совет по правам человека выступит с такой инициативой, мы будем предлагать свои варианты принятия соответствующего нормативного акта", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции на тему "Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Глава СПЧ полагает, что политики и общественность поддержат такую инициативу Совета по правам человека.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, валерий фадеев, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Фадеев, Россия, Курская область
СПЧ выступит с инициативой, чтобы наемники ВСУ не подлежали обмену

СПЧ выступит с инициативой, чтобы иностранные наемники ВСУ не подлежали обмену

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Украинский военнопленный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека выступит с инициативной, чтобы иностранные наемники ВСУ не попадали в процедуру обмена, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
"Очень важный аспект, иностранные наемники (ВСУ - ред.), взятые в плен, уличенные в совершении преступления, не могут быть обменяны… Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом… Совет по правам человека выступит с такой инициативой, мы будем предлагать свои варианты принятия соответствующего нормативного акта", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции на тему "Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Глава СПЧ полагает, что политики и общественность поддержат такую инициативу Совета по правам человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВалерий ФадеевРоссияКурская область
 
 
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