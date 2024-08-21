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Захарова прокомментировала сообщения об американской ЧВК в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 21.08.2024 (обновлено: 14:44 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/naemniki-1967558053.html
Захарова прокомментировала сообщения об американской ЧВК в Курской области
Захарова прокомментировала сообщения об американской ЧВК в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Захарова прокомментировала сообщения об американской ЧВК в Курской области
Иностранные комбатанты при действиях в регионах РФ являются законными целями, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:42
2024-08-21T14:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
мария захарова
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Иностранные комбатанты при действиях в регионах РФ являются законными целями, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне появления информации об американской ЧВК на территории Курской области. &quot;Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены&quot;, - сказала она.Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске (имеется ввиду Курская область - ред.)", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В связи с этим в МИД РФ была вызвана временная в делах США Стефани Холмс, ей был заявлен решительный протест. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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россия, курская область, сша, мария захарова, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Захарова прокомментировала сообщения об американской ЧВК в Курской области

Захарова: иностранные комбатанты в Курской области являются законными целями

© Фото : Forward Observations GroupНаемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Forward Observations Group
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Иностранные комбатанты при действиях в регионах РФ являются законными целями, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне появления информации об американской ЧВК на территории Курской области.
«

"Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены", - сказала она.

Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске (имеется ввиду Курская область - ред.)", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области.
В связи с этим в МИД РФ была вызвана временная в делах США Стефани Холмс, ей был заявлен решительный протест. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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