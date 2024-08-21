https://ria.ru/20240821/naemniki-1967558053.html

Захарова прокомментировала сообщения об американской ЧВК в Курской области

Захарова прокомментировала сообщения об американской ЧВК в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

Захарова прокомментировала сообщения об американской ЧВК в Курской области

Иностранные комбатанты при действиях в регионах РФ являются законными целями, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:42

2024-08-21T14:42

2024-08-21T14:44

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сша

мария захарова

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Иностранные комбатанты при действиях в регионах РФ являются законными целями, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне появления информации об американской ЧВК на территории Курской области. "Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены", - сказала она.Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске (имеется ввиду Курская область - ред.)", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В связи с этим в МИД РФ была вызвана временная в делах США Стефани Холмс, ей был заявлен решительный протест. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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курская область

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сша, мария захарова, вооруженные силы украины, безопасность