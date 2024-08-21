https://ria.ru/20240821/naemniki-1967457020.html

В Харьковскую область прибыли англоязычные наемники

В Харьковскую область прибыли англоязычные наемники - РИА Новости, 21.08.2024

В Харьковскую область прибыли англоязычные наемники

Группы англоязычных наемников прибыли в Харьковскую область, к линии боевого соприкосновения, произошло это из-за нехватки личного состава ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:51

2024-08-21T05:51

2024-08-21T05:51

специальная военная операция на украине

россия

курская область

харьковская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Группы англоязычных наемников прибыли в Харьковскую область, к линии боевого соприкосновения, произошло это из-за нехватки личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона, попросивший не называть его имя из соображений безопасности. "Иностранцы, в основном англоязычные, недавно заехали. Агрессивно себя ведут, мы их не понимаем. Такое ощущение, что мы для них враги", - рассказал мирный житель. В понедельник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 170 военнослужащих. Ранее американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в соцсети Instagram* фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. На фотографии трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240819/vsu-1966982242.html

россия

курская область

харьковская область

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россия, курская область, харьковская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность