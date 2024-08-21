https://ria.ru/20240821/muzyka-1967311479.html

Музыкальный конкурс "Новая волна-2024" покажут на телеканале "Россия"

Музыкальный конкурс "Новая волна-2024" покажут на телеканале "Россия" - РИА Новости, 21.08.2024

Музыкальный конкурс "Новая волна-2024" покажут на телеканале "Россия"

Открытие юбилейного, двадцатого Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2024", который пройдет в Сочи, будут транслировать РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:58

2024-08-21T04:58

2024-08-21T04:58

культура

музыка

что посмотреть

знаменитости

новая волна

сочи

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967273944_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_a15cc12334b6cbad39b47f8a9ae8344c.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Открытие юбилейного, двадцатого Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2024", который пройдет в Сочи, будут транслировать 23 августа в 21.00 на телеканале "Россия"."На сцене гала-концерта свои хиты исполнят популярные певцы. Ведущие вечера – Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Торжественное закрытие телеканал "Россия" покажет 30 августа в 21:30", - рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала."В этом году мы представим 13 конкурсантов из семи стран. И все они очень глубокие, неординарные и талантливые ребята. Многие из финалистов проходят долгий творческий путь, чтобы оказаться у нас на сцене. Хочу пожелать каждому из участников веры в себя, поддержки близких и зрителей. Помимо конкурсных дней традиционно готовим концертную программу: уверен, телезрителям будут интересны творческие юбилейные вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. А мой юбилей отметим отдельно в Москве, осенью, буду рад встрече со зрителями" – отметил председатель жюри "Новой волны", продюсер и композитор Игорь Крутой.Оценивать конкурсантов будут Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Юрий Антонов, Ани Лорак, Олег Газманов, Игорь Матвиенко, Anna Asti."Именно здесь, на "Новой волне", 22 года назад я начал свой творческий путь. Быть в жюри международного конкурса очень почетно и ответственно, а в двадцатой юбилейной "Новой волне" – вдвойне! Всем конкурсантам желаю удачи!" - признался певец Сергей Лазарев.В гала-концерте, открывающем фестиваль, примут участие Юрий Антонов, Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Anna Asti, Сергей Лазарев, МОТ, Игорь Николаев, Севиль, Хабиб, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Алсу, NATAN, FEDUK, ST, Олег Майами, NILETTO, Ева Власова и другие.Алсу также участвовала в самом первом конкурсе и сейчас подготовила сюрприз телезрителям."На открытии мы с NATAN исполним великолепную песню Игоря Крутого "Буду я любить". Это настоящий гимн всех влюбленных, в нашем исполнении эта песня обрела новое звучание и вторую молодость. В концерте суперзвезд я исполню свой старый хит в новой аранжировке. А какой – сюрприз!" – прокомментировала исполнительница.На телеканале "Россия" также будут транслировать первый, второй и третий конкурсные дни (в 23.30), творческие вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. Зрители увидят в эфире концерт суперзвезд "Новой Волны", который состоится 29 августа в 23.30, и торжественное закрытие – 30 августа в 21.30.Конкурс пройдет в "Сириусе" в Олимпийском парке с 22 по 27 августа.

https://ria.ru/20240809/festival-1965130943.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

музыка, что посмотреть , знаменитости, новая волна, сочи, новости культуры