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В Турции продолжаются поиски пропавшей туристки из России - РИА Новости, 21.08.2024
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14:25 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/mugol-1967555374.html
В Турции продолжаются поиски пропавшей туристки из России
В Турции продолжаются поиски пропавшей туристки из России - РИА Новости, 21.08.2024
В Турции продолжаются поиски пропавшей туристки из России
Поиски пропавшей в турецкой курортной Мугле российской туристки Натальи Сомовой продолжились в среду утром с участием поисково-розыскных собак на территории... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:25
2024-08-21T14:25
россия
мугла (провинция)
мармарис
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АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Поиски пропавшей в турецкой курортной Мугле российской туристки Натальи Сомовой продолжились в среду утром с участием поисково-розыскных собак на территории протяженностью 11 километров, сообщило издание Marmarishaber. Женщина пропала 17 августа после того, как вышла из отеля, расположенного в районе Ичмелер города Мармарис, на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, Сомова должна была вернуться в Россию, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили близкие. "Команды, не обнаружившие никаких следов в ходе поисков вчера вечером, продолжили поисковые работы в утренние часы с участием служебно-розыскных собак на территории протяженностью около 11 километров", - говорится в сообщении. РИА Новости запросило у генконсульства РФ в Анталье комментарий по ситуации.
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россия
мугла (провинция)
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россия, мугла (провинция), мармарис
Россия, Мугла (провинция), Мармарис
В Турции продолжаются поиски пропавшей туристки из России

В Мугле продолжились поиски пропавшей российской туристки

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Поиски пропавшей в турецкой курортной Мугле российской туристки Натальи Сомовой продолжились в среду утром с участием поисково-розыскных собак на территории протяженностью 11 километров, сообщило издание Marmarishaber.
Женщина пропала 17 августа после того, как вышла из отеля, расположенного в районе Ичмелер города Мармарис, на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, Сомова должна была вернуться в Россию, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили близкие.
«
"Команды, не обнаружившие никаких следов в ходе поисков вчера вечером, продолжили поисковые работы в утренние часы с участием служебно-розыскных собак на территории протяженностью около 11 километров", - говорится в сообщении.
РИА Новости запросило у генконсульства РФ в Анталье комментарий по ситуации.
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