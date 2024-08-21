https://ria.ru/20240821/moshenniki-1967465142.html

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников - РИА Новости, 21.08.2024

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенников: теперь они берут банковские карты в аренду у так называемых дропов, чтобы выводить на них похищенные деньги,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:05

2024-08-21T08:05

2024-08-21T12:11

технологии

россия

общество

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенников: теперь они берут банковские карты в аренду у так называемых дропов, чтобы выводить на них похищенные деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "Ранее злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления", — рассказали в пресс-службе банка. Там пояснили, что мошенники используют сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях — на них жертву просят перевести деньги. Сторонние карты для зачислений мошенники берут в аренду у простых пользователей (так называемых дропов), убеждая их, что это безопасно. "Они (мошенники. — Прим. ред.) убеждают потенциальных дропов в том, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасна, обещают легкий и легальный заработок. Им гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна", — приводит пресс-служба слова начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина. При этом он предупредил, что такая передача несет в себе множество рисков, начиная с попадания в черные списки банков и заканчивая соучастием в уголовном преступлении. "Многие дропы не задумываются о том, что сами могут стать жертвой мошенников: получив доступ к их данным от их личных кабинетов, злоумышленники могут оформить на них кредиты и оставить в должниках", — добавил Ревякин. Пресс-служба напомнила, что за прошлый год система дроп-мониторинга ВТБ позволила задержать на счетах дропов более одного миллиарда рублей клиентов как ВТБ, так и других банков.

https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967211691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, общество