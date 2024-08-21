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Мишустин поручил доработать нацпроект "Молодежь и дети" до 30 августа - РИА Новости, 21.08.2024
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10:29 21.08.2024 (обновлено: 11:15 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/molodezh-1967481251.html
Мишустин поручил доработать нацпроект "Молодежь и дети" до 30 августа
Мишустин поручил доработать нацпроект "Молодежь и дети" до 30 августа - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин поручил доработать нацпроект "Молодежь и дети" до 30 августа
Правительство РФ завершает формирование нового национального проекта "Молодежь и дети", его планируется доработать до 30 августа, сообщается в официальном... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:29
2024-08-21T11:15
общество
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правительство РФ завершает формирование нового национального проекта "Молодежь и дети", его планируется доработать до 30 августа, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной разработке нового национального проекта "Молодежь и дети". Правительство завершает формирование нового национального проекта "Молодежь и дети". Он должен быть доработан до 30 августа", - говорится в сообщении.Как отмечено на сайте правительства, глава кабмина в целом одобрил представленные подходы к формированию нацпроекта. В его состав войдут девять федеральных проектов, которые объединят все меры поддержки детей и молодёжи, позволят скоординировать деятельность разных ведомств при реализации политики в этой сфере с участием общественных институтов, волонтёрских и добровольческих организаций, указано в сообщении.Кроме того, Мишустин дал отдельное поручение, которое касается продолжения обеспечения общеобразовательных организаций высокоскоростным доступом к интернету. "Проработать вопрос о выделении финансирования на эти цели предстоит Минцифры, Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки, Рособрнадзору и Росмолодёжи. Срок – до 4 сентября", - отмечено в сообщении правительства.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин

Мишустин поручил доработать нацпроект "Молодежь и дети" до 30 августа

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Девушка - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правительство РФ завершает формирование нового национального проекта "Молодежь и дети", его планируется доработать до 30 августа, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной разработке нового национального проекта "Молодежь и дети". Правительство завершает формирование нового национального проекта "Молодежь и дети". Он должен быть доработан до 30 августа", - говорится в сообщении.
Как отмечено на сайте правительства, глава кабмина в целом одобрил представленные подходы к формированию нацпроекта. В его состав войдут девять федеральных проектов, которые объединят все меры поддержки детей и молодёжи, позволят скоординировать деятельность разных ведомств при реализации политики в этой сфере с участием общественных институтов, волонтёрских и добровольческих организаций, указано в сообщении.
Кроме того, Мишустин дал отдельное поручение, которое касается продолжения обеспечения общеобразовательных организаций высокоскоростным доступом к интернету. "Проработать вопрос о выделении финансирования на эти цели предстоит Минцифры, Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки, Рособрнадзору и Росмолодёжи. Срок – до 4 сентября", - отмечено в сообщении правительства.
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