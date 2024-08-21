https://ria.ru/20240821/moldaviya-1967657228.html
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС - РИА Новости, 21.08.2024
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:09
2024-08-21T21:09
2024-08-21T21:09
в мире
молдавия
германия
кишинев
олаф шольц
ангела меркель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137777_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_9df1766d71912d73b60c4c304cec510e.jpg
КИШИНЁВ, 21 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все рекомендации Брюсселя. Шольц прибыл в среду официальным визитом в Молдавию на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС, намеченного на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда пост главы ФРГ занимала Ангела Меркель. "Мы поддерживаем Молдавию на пути в Европейский союз и будем продолжать помогать ей в этом процессе. Процесс евроинтеграции касается выполнения всех обязательств, есть условия, которые следует выполнить, и если все выполняется быстро - то и присоединение будет более быстрым, эти правила едины для всех стран, которые желают присоединиться к Евросоюзу", - сказал Шольц на брифинге по итогам встречи с президентом республики Санду. Канцлер Германии сообщил журналистам, что Берлин и Кишинев готовятся к подписанию соглашения в сфере миграции, но не раскрыл подробности, отметив, что проект документа находится на финальной стадии подготовки, а профильные ведомства обеих стран завершают проработку последних деталей. По словам Шольца, на данный момент "все практические и стратегические вопросы успешно решены, и это соглашение принесет значительные преимущества гражданам обеих стран". Ранее Санду выразила благодарность немецкому канцлеру за поддержку Молдавии. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув ряд строгих условий для начала переговоров о вступлении. ЕС неоднократно отмечал, что это решение носило в значительной степени символический характер, чтобы поддержать Киев и Кишинёв в их противостоянии с Москвой. Однако статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют автоматического вступления в ЕС, эти шаги также не обязывают Брюссель к каким-либо действиям. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, и процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20240820/shor-1967415390.html
https://ria.ru/20240710/moldaviya--1958812832.html
молдавия
германия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137777_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a77841fee0a8f7b96e958569549d1931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, германия, кишинев, олаф шольц, ангела меркель, евросоюз
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Олаф Шольц, Ангела Меркель, Евросоюз
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС
Шольц подтвердил поддержку Молдавии Германией на пути к вступлению в ЕС
КИШИНЁВ, 21 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все рекомендации Брюсселя.
Шольц прибыл в среду официальным визитом в Молдавию на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС, намеченного на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда пост главы ФРГ занимала Ангела Меркель
.
"Мы поддерживаем Молдавию на пути в Европейский союз и будем продолжать помогать ей в этом процессе. Процесс евроинтеграции касается выполнения всех обязательств, есть условия, которые следует выполнить, и если все выполняется быстро - то и присоединение будет более быстрым, эти правила едины для всех стран, которые желают присоединиться к Евросоюзу", - сказал Шольц на брифинге по итогам встречи с президентом республики Санду.
Канцлер Германии сообщил журналистам, что Берлин и Кишинев готовятся к подписанию соглашения в сфере миграции, но не раскрыл подробности, отметив, что проект документа находится на финальной стадии подготовки, а профильные ведомства обеих стран завершают проработку последних деталей.
По словам Шольца, на данный момент "все практические и стратегические вопросы успешно решены, и это соглашение принесет значительные преимущества гражданам обеих стран".
Ранее Санду выразила благодарность немецкому канцлеру за поддержку Молдавии.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине
и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув ряд строгих условий для начала переговоров о вступлении. ЕС неоднократно отмечал, что это решение носило в значительной степени символический характер, чтобы поддержать Киев
и Кишинёв в их противостоянии с Москвой
.
Однако статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют автоматического вступления в ЕС, эти шаги также не обязывают Брюссель к каким-либо действиям. Турция
находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония
- с 2005, Черногория
- с 2010, а Сербия
- с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, и процесс занял 10 лет.