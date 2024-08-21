https://ria.ru/20240821/moldaviya-1967657228.html

Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС

Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС - РИА Новости, 21.08.2024

Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T21:09

2024-08-21T21:09

2024-08-21T21:09

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молдавия

германия

кишинев

олаф шольц

ангела меркель

евросоюз

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КИШИНЁВ, 21 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все рекомендации Брюсселя. Шольц прибыл в среду официальным визитом в Молдавию на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС, намеченного на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда пост главы ФРГ занимала Ангела Меркель. "Мы поддерживаем Молдавию на пути в Европейский союз и будем продолжать помогать ей в этом процессе. Процесс евроинтеграции касается выполнения всех обязательств, есть условия, которые следует выполнить, и если все выполняется быстро - то и присоединение будет более быстрым, эти правила едины для всех стран, которые желают присоединиться к Евросоюзу", - сказал Шольц на брифинге по итогам встречи с президентом республики Санду. Канцлер Германии сообщил журналистам, что Берлин и Кишинев готовятся к подписанию соглашения в сфере миграции, но не раскрыл подробности, отметив, что проект документа находится на финальной стадии подготовки, а профильные ведомства обеих стран завершают проработку последних деталей. По словам Шольца, на данный момент "все практические и стратегические вопросы успешно решены, и это соглашение принесет значительные преимущества гражданам обеих стран". Ранее Санду выразила благодарность немецкому канцлеру за поддержку Молдавии. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув ряд строгих условий для начала переговоров о вступлении. ЕС неоднократно отмечал, что это решение носило в значительной степени символический характер, чтобы поддержать Киев и Кишинёв в их противостоянии с Москвой. Однако статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют автоматического вступления в ЕС, эти шаги также не обязывают Брюссель к каким-либо действиям. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, и процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240820/shor-1967415390.html

https://ria.ru/20240710/moldaviya--1958812832.html

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германия

кишинев

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в мире, молдавия, германия, кишинев, олаф шольц, ангела меркель, евросоюз