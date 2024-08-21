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Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС - РИА Новости, 21.08.2024
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21:09 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/moldaviya-1967657228.html
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС - РИА Новости, 21.08.2024
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:09
2024-08-21T21:09
в мире
молдавия
германия
кишинев
олаф шольц
ангела меркель
евросоюз
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КИШИНЁВ, 21 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все рекомендации Брюсселя. Шольц прибыл в среду официальным визитом в Молдавию на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС, намеченного на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда пост главы ФРГ занимала Ангела Меркель. "Мы поддерживаем Молдавию на пути в Европейский союз и будем продолжать помогать ей в этом процессе. Процесс евроинтеграции касается выполнения всех обязательств, есть условия, которые следует выполнить, и если все выполняется быстро - то и присоединение будет более быстрым, эти правила едины для всех стран, которые желают присоединиться к Евросоюзу", - сказал Шольц на брифинге по итогам встречи с президентом республики Санду. Канцлер Германии сообщил журналистам, что Берлин и Кишинев готовятся к подписанию соглашения в сфере миграции, но не раскрыл подробности, отметив, что проект документа находится на финальной стадии подготовки, а профильные ведомства обеих стран завершают проработку последних деталей. По словам Шольца, на данный момент "все практические и стратегические вопросы успешно решены, и это соглашение принесет значительные преимущества гражданам обеих стран". Ранее Санду выразила благодарность немецкому канцлеру за поддержку Молдавии. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув ряд строгих условий для начала переговоров о вступлении. ЕС неоднократно отмечал, что это решение носило в значительной степени символический характер, чтобы поддержать Киев и Кишинёв в их противостоянии с Москвой. Однако статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют автоматического вступления в ЕС, эти шаги также не обязывают Брюссель к каким-либо действиям. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, и процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20240820/shor-1967415390.html
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в мире, молдавия, германия, кишинев, олаф шольц, ангела меркель, евросоюз
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Олаф Шольц, Ангела Меркель, Евросоюз
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС

Шольц подтвердил поддержку Молдавии Германией на пути к вступлению в ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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КИШИНЁВ, 21 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все рекомендации Брюсселя.
Шольц прибыл в среду официальным визитом в Молдавию на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС, намеченного на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда пост главы ФРГ занимала Ангела Меркель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
"Мы поддерживаем Молдавию на пути в Европейский союз и будем продолжать помогать ей в этом процессе. Процесс евроинтеграции касается выполнения всех обязательств, есть условия, которые следует выполнить, и если все выполняется быстро - то и присоединение будет более быстрым, эти правила едины для всех стран, которые желают присоединиться к Евросоюзу", - сказал Шольц на брифинге по итогам встречи с президентом республики Санду.
Канцлер Германии сообщил журналистам, что Берлин и Кишинев готовятся к подписанию соглашения в сфере миграции, но не раскрыл подробности, отметив, что проект документа находится на финальной стадии подготовки, а профильные ведомства обеих стран завершают проработку последних деталей.
По словам Шольца, на данный момент "все практические и стратегические вопросы успешно решены, и это соглашение принесет значительные преимущества гражданам обеих стран".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Молдаване в России хотят участвовать в выборах президента, заявил Шор
20 августа, 20:28
Ранее Санду выразила благодарность немецкому канцлеру за поддержку Молдавии.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув ряд строгих условий для начала переговоров о вступлении. ЕС неоднократно отмечал, что это решение носило в значительной степени символический характер, чтобы поддержать Киев и Кишинёв в их противостоянии с Москвой.
Однако статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют автоматического вступления в ЕС, эти шаги также не обязывают Брюссель к каким-либо действиям. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, и процесс занял 10 лет.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС
10 июля, 18:07
 
В миреМолдавияГерманияКишиневОлаф ШольцАнгела МеркельЕвросоюз
 
 
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