https://ria.ru/20240821/moldavia-1967611779.html

В Молдавии отказались зажечь Вечный огонь в День освобождения от фашизма

В Молдавии отказались зажечь Вечный огонь в День освобождения от фашизма - РИА Новости, 21.08.2024

В Молдавии отказались зажечь Вечный огонь в День освобождения от фашизма

Власти Молдавии отказались зажечь вечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" 24 августа, в день празднования 80-летия освобождения республики... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:17

2024-08-21T17:17

2024-08-21T17:41

в мире

молдавия

кишинев

днестр

майя санду

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КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Власти Молдавии отказались зажечь вечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" 24 августа, в день празднования 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации, заявила депутат парламента от Партии коммунистов Диана Караман в видеообращении в своем Telegram-канале."Я, как депутат, направила запрос в минобороны, ответственное за работу мемориального комплекса. Сегодня я получила ответ от министра Анатолия Носатого, что вечного огня не будет в Шерпенах. Очевидно, для наших властей День освобождения Молдавии не праздник", — говорится в обращении.Караман призвала жителей республики прийти 24 августа к мемориальному комплексу, чтобы достойно отметить 80-летие освобождения Молдавии."Приходите со свечами, мы сами зажжем огонь в память о подвиге наших дедов и прадедов!" — добавила депутат.Как сообщал РИА Новости руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Молдавии не участвуют в организации мероприятий в честь 80-летия освобождения страны от фашистской оккупации и даже пытаются помешать их проведению.В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации под пыткам оказался каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.В прошлом году президент Майя Санду и ее правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая и переименовать его в День поминовения и примирения. Эту инициативу негативно встретили в обществе, поэтому власти ее отложили. В этом году правительство отказалось предоставить главную площадь столицы организаторам традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы. Несмотря на действия властей, 9 мая в Кишиневе и других городах страны прошли многотысячные марши Победы и праздничные мероприятия, проведению которых пытались помешать специально подосланные провокаторы. К празднованию Дня Победы подключились мэрия Кишинева, общественные деятели и оппозиционные политические партии.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240622/podvigi-1954735124.html

https://ria.ru/20240817/sklad-1966772041.html

молдавия

кишинев

днестр

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в мире, молдавия, кишинев, днестр, майя санду