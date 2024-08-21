В Молдавии отказались зажечь Вечный огонь в День освобождения от фашизма
Власти Молдавии не зажгут Вечный огонь в день 80-летия освобождения от фашизма
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Власти Молдавии отказались зажечь вечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" 24 августа, в день празднования 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации, заявила депутат парламента от Партии коммунистов Диана Караман в видеообращении в своем Telegram-канале.
"Я, как депутат, направила запрос в минобороны, ответственное за работу мемориального комплекса. Сегодня я получила ответ от министра Анатолия Носатого, что вечного огня не будет в Шерпенах. Очевидно, для наших властей День освобождения Молдавии не праздник", — говорится в обращении.
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
Караман призвала жителей республики прийти 24 августа к мемориальному комплексу, чтобы достойно отметить 80-летие освобождения Молдавии.
"Приходите со свечами, мы сами зажжем огонь в память о подвиге наших дедов и прадедов!" — добавила депутат.
Как сообщал РИА Новости руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Молдавии не участвуют в организации мероприятий в честь 80-летия освобождения страны от фашистской оккупации и даже пытаются помешать их проведению.
Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать здесь Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" открыли 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинева. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются и сегодня.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации под пыткам оказался каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
В прошлом году президент Майя Санду и ее правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая и переименовать его в День поминовения и примирения. Эту инициативу негативно встретили в обществе, поэтому власти ее отложили. В этом году правительство отказалось предоставить главную площадь столицы организаторам традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы. Несмотря на действия властей, 9 мая в Кишиневе и других городах страны прошли многотысячные марши Победы и праздничные мероприятия, проведению которых пытались помешать специально подосланные провокаторы. К празднованию Дня Победы подключились мэрия Кишинева, общественные деятели и оппозиционные политические партии.
В Молдавии обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ
17 августа, 15:07