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В Молдавии отказались зажечь Вечный огонь в День освобождения от фашизма - РИА Новости, 21.08.2024
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17:17 21.08.2024 (обновлено: 17:41 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/moldavia-1967611779.html
В Молдавии отказались зажечь Вечный огонь в День освобождения от фашизма
В Молдавии отказались зажечь Вечный огонь в День освобождения от фашизма - РИА Новости, 21.08.2024
В Молдавии отказались зажечь Вечный огонь в День освобождения от фашизма
Власти Молдавии отказались зажечь вечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" 24 августа, в день празднования 80-летия освобождения республики... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:17
2024-08-21T17:41
в мире
молдавия
кишинев
днестр
майя санду
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КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Власти Молдавии отказались зажечь вечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" 24 августа, в день празднования 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации, заявила депутат парламента от Партии коммунистов Диана Караман в видеообращении в своем Telegram-канале."Я, как депутат, направила запрос в минобороны, ответственное за работу мемориального комплекса. Сегодня я получила ответ от министра Анатолия Носатого, что вечного огня не будет в Шерпенах. Очевидно, для наших властей День освобождения Молдавии не праздник", — говорится в обращении.Караман призвала жителей республики прийти 24 августа к мемориальному комплексу, чтобы достойно отметить 80-летие освобождения Молдавии."Приходите со свечами, мы сами зажжем огонь в память о подвиге наших дедов и прадедов!" — добавила депутат.Как сообщал РИА Новости руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Молдавии не участвуют в организации мероприятий в честь 80-летия освобождения страны от фашистской оккупации и даже пытаются помешать их проведению.В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации под пыткам оказался каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.В прошлом году президент Майя Санду и ее правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая и переименовать его в День поминовения и примирения. Эту инициативу негативно встретили в обществе, поэтому власти ее отложили. В этом году правительство отказалось предоставить главную площадь столицы организаторам традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы. Несмотря на действия властей, 9 мая в Кишиневе и других городах страны прошли многотысячные марши Победы и праздничные мероприятия, проведению которых пытались помешать специально подосланные провокаторы. К празднованию Дня Победы подключились мэрия Кишинева, общественные деятели и оппозиционные политические партии.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, кишинев, днестр, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр, Майя Санду
В Молдавии отказались зажечь Вечный огонь в День освобождения от фашизма

Власти Молдавии не зажгут Вечный огонь в день 80-летия освобождения от фашизма

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КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Власти Молдавии отказались зажечь вечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" 24 августа, в день празднования 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации, заявила депутат парламента от Партии коммунистов Диана Караман в видеообращении в своем Telegram-канале.
"Я, как депутат, направила запрос в минобороны, ответственное за работу мемориального комплекса. Сегодня я получила ответ от министра Анатолия Носатого, что вечного огня не будет в Шерпенах. Очевидно, для наших властей День освобождения Молдавии не праздник", — говорится в обращении.
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Караман призвала жителей республики прийти 24 августа к мемориальному комплексу, чтобы достойно отметить 80-летие освобождения Молдавии.
"Приходите со свечами, мы сами зажжем огонь в память о подвиге наших дедов и прадедов!" — добавила депутат.
Как сообщал РИА Новости руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Молдавии не участвуют в организации мероприятий в честь 80-летия освобождения страны от фашистской оккупации и даже пытаются помешать их проведению.

Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать здесь Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" открыли 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинева. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются и сегодня.

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В прошлом году президент Майя Санду и ее правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая и переименовать его в День поминовения и примирения. Эту инициативу негативно встретили в обществе, поэтому власти ее отложили. В этом году правительство отказалось предоставить главную площадь столицы организаторам традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы. Несмотря на действия властей, 9 мая в Кишиневе и других городах страны прошли многотысячные марши Победы и праздничные мероприятия, проведению которых пытались помешать специально подосланные провокаторы. К празднованию Дня Победы подключились мэрия Кишинева, общественные деятели и оппозиционные политические партии.
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