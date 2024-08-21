https://ria.ru/20240821/mishustin-1967517985.html

Мишустин поручил выделить средства на продвижение русского языка за рубежом

Мишустин поручил выделить средства на продвижение русского языка за рубежом - РИА Новости, 21.08.2024

Мишустин поручил выделить средства на продвижение русского языка за рубежом

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность дополнительного финансирования мероприятий для продвижения русского языка за рубежом, сообщила... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:10

2024-08-21T12:10

2024-08-21T12:10

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность дополнительного финансирования мероприятий для продвижения русского языка за рубежом, сообщила пресс-служба кабмина. "Необходимо проработать возможность выделения дополнительных средств на реализацию программы развития управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, на проведение на регулярной основе международных фестивалей, включая Всемирный фестиваль молодёжи и Конгресс молодых учёных, на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на продвижение русского языка за рубежом", - говорится в сообщении о поручениях по итогам стратегической сессии, посвящённой разработке нового национального проекта "Молодёжь и дети".

https://ria.ru/20240513/yazyk-1945546809.html

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