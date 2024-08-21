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Мишустин поручил выделить средства на продвижение русского языка за рубежом - РИА Новости, 21.08.2024
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12:10 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/mishustin-1967517985.html
Мишустин поручил выделить средства на продвижение русского языка за рубежом
Мишустин поручил выделить средства на продвижение русского языка за рубежом - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин поручил выделить средства на продвижение русского языка за рубежом
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность дополнительного финансирования мероприятий для продвижения русского языка за рубежом, сообщила... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:10
2024-08-21T12:10
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность дополнительного финансирования мероприятий для продвижения русского языка за рубежом, сообщила пресс-служба кабмина. "Необходимо проработать возможность выделения дополнительных средств на реализацию программы развития управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, на проведение на регулярной основе международных фестивалей, включая Всемирный фестиваль молодёжи и Конгресс молодых учёных, на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на продвижение русского языка за рубежом", - говорится в сообщении о поручениях по итогам стратегической сессии, посвящённой разработке нового национального проекта "Молодёжь и дети".
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михаил мишустин, россия, в мире, русский язык в мире
Михаил Мишустин, Россия, В мире, Русский язык в мире
Мишустин поручил выделить средства на продвижение русского языка за рубежом

Мишустин: надо выделить финансирование для продвижения русского языка за рубежом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность дополнительного финансирования мероприятий для продвижения русского языка за рубежом, сообщила пресс-служба кабмина.
"Необходимо проработать возможность выделения дополнительных средств на реализацию программы развития управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, на проведение на регулярной основе международных фестивалей, включая Всемирный фестиваль молодёжи и Конгресс молодых учёных, на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на продвижение русского языка за рубежом", - говорится в сообщении о поручениях по итогам стратегической сессии, посвящённой разработке нового национального проекта "Молодёжь и дети".
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Михаил МишустинРоссияВ миреРусский язык в мире
 
 
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