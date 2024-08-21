https://ria.ru/20240821/mishustin-1967517282.html

Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором

Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором - РИА Новости, 21.08.2024

Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором

Глава правительства России Михаил Мишустин назвал связку Россия - Китай мощным стабилизирующим фактором в условиях формирования нового мироустройства. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:07

2024-08-21T12:07

2024-08-21T12:40

россия

китай

москва

михаил мишустин

ли цян

экономика

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал связку Россия - Китай мощным стабилизирующим фактором в условиях формирования нового мироустройства. Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие особенно важно в ситуации, когда формируются новые контуры мироустройства. И в этих условиях связка Россия - Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран и повышению качества жизни наших граждан", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета. Глава правительства РФ отметил, что российско-китайские отношения опираются на прочную основу добрососедства, равноправия, взаимного уважения интересов друг друга. Кроме того, Мишустин выразил уверенность в том, что очередная встреча глав правительств пройдет в традиционно теплой и деловой атмосфере.

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россия

китай

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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, экономика