https://ria.ru/20240821/mishustin-1967517282.html
Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором
Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором
Глава правительства России Михаил Мишустин назвал связку Россия - Китай мощным стабилизирующим фактором в условиях формирования нового мироустройства. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:07
2024-08-21T12:07
2024-08-21T12:40
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал связку Россия - Китай мощным стабилизирующим фактором в условиях формирования нового мироустройства. Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие особенно важно в ситуации, когда формируются новые контуры мироустройства. И в этих условиях связка Россия - Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран и повышению качества жизни наших граждан", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета. Глава правительства РФ отметил, что российско-китайские отношения опираются на прочную основу добрососедства, равноправия, взаимного уважения интересов друг друга. Кроме того, Мишустин выразил уверенность в том, что очередная встреча глав правительств пройдет в традиционно теплой и деловой атмосфере.
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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, экономика
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, Экономика
Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором
Мишустин: связка РФ и КНР — стабилизирующий фактор для нового мироустройства
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал связку Россия - Китай мощным стабилизирующим фактором в условиях формирования нового мироустройства.
Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
«
"Наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие особенно важно в ситуации, когда формируются новые контуры мироустройства. И в этих условиях связка Россия - Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран и повышению качества жизни наших граждан", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.
Глава правительства РФ отметил, что российско-китайские отношения опираются на прочную основу добрососедства, равноправия, взаимного уважения интересов друг друга.
Кроме того, Мишустин выразил уверенность в том, что очередная встреча глав правительств пройдет в традиционно теплой и деловой атмосфере.