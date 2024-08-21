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Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором - РИА Новости, 21.08.2024
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12:07 21.08.2024 (обновлено: 12:40 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/mishustin-1967517282.html
Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором
Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором
Глава правительства России Михаил Мишустин назвал связку Россия - Китай мощным стабилизирующим фактором в условиях формирования нового мироустройства. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:07
2024-08-21T12:40
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
экономика
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал связку Россия - Китай мощным стабилизирующим фактором в условиях формирования нового мироустройства. Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие особенно важно в ситуации, когда формируются новые контуры мироустройства. И в этих условиях связка Россия - Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран и повышению качества жизни наших граждан", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета. Глава правительства РФ отметил, что российско-китайские отношения опираются на прочную основу добрососедства, равноправия, взаимного уважения интересов друг друга. Кроме того, Мишустин выразил уверенность в том, что очередная встреча глав правительств пройдет в традиционно теплой и деловой атмосфере.
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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, экономика
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, Экономика
Мишустин назвал связку Россия — Китай мощным стабилизирующим фактором

Мишустин: связка РФ и КНР — стабилизирующий фактор для нового мироустройства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал связку Россия - Китай мощным стабилизирующим фактором в условиях формирования нового мироустройства.
Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
«
"Наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие особенно важно в ситуации, когда формируются новые контуры мироустройства. И в этих условиях связка Россия - Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран и повышению качества жизни наших граждан", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.
Глава правительства РФ отметил, что российско-китайские отношения опираются на прочную основу добрососедства, равноправия, взаимного уважения интересов друг друга.
Кроме того, Мишустин выразил уверенность в том, что очередная встреча глав правительств пройдет в традиционно теплой и деловой атмосфере.
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Мишустин проводит переговоры с премьером Госсовета Китая
10:29
 
РоссияКитайМоскваМихаил МишустинЛи ЦянЭкономика
 
 
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