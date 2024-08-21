https://ria.ru/20240821/mishustin-1967514439.html

Мишустин призвал Китай совместно использовать возможности Севморпути

Мишустин призвал Китай совместно использовать возможности Севморпути - РИА Новости, 21.08.2024

Мишустин призвал Китай совместно использовать возможности Севморпути

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвал совместно использовать возможности Севморпути. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:01

2024-08-21T12:01

2024-08-21T12:01

китай

россия

москва

михаил мишустин

ли цян

экономика

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвал совместно использовать возможности Севморпути. Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия надо продолжать выстраивать надежные транспортно-логистические коридоры. Совместно использовать возможности Северного морского пути", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.

https://ria.ru/20231025/mishustin-1905174588.html

китай

россия

москва

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