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Россия и Китай расширяют использование национальных валют - РИА Новости, 21.08.2024
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10:12 21.08.2024 (обновлено: 11:24 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/mishustin-1967477596.html
Россия и Китай расширяют использование национальных валют
Россия и Китай расширяют использование национальных валют - РИА Новости, 21.08.2024
Россия и Китай расширяют использование национальных валют
Россия и Китай расширяют использование национальных валют, их доля во взаимных расчетах уже превышает 95%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:12
2024-08-21T11:24
россия
китай
экономика
москва
ли цян
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Китай расширяют использование национальных валют, их доля во взаимных расчетах уже превышает 95%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Совместными усилиями обеспечиваем диверсификацию торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяем использование национальных валют. Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - отметил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве. -
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россия, китай, экономика, москва, ли цян, михаил мишустин
Россия, Китай, Экономика, Москва, Ли Цян, Михаил Мишустин
Россия и Китай расширяют использование национальных валют

Мишустин: доля рубля и юаня во взаимных расчетах с Китаем уже превысила 95%

© РИА Новости / POOLПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая. 21 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая. 21 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / POOL
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая. 21 августа 2024
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Китай расширяют использование национальных валют, их доля во взаимных расчетах уже превышает 95%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Совместными усилиями обеспечиваем диверсификацию торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяем использование национальных валют. Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - отметил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве. -
Рубль и юань - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
19 августа, 09:40
 
РоссияКитайЭкономикаМоскваЛи ЦянМихаил Мишустин
 
 
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