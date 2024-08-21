https://ria.ru/20240821/mishustin-1967477596.html

Россия и Китай расширяют использование национальных валют

Россия и Китай расширяют использование национальных валют - РИА Новости, 21.08.2024

Россия и Китай расширяют использование национальных валют

Россия и Китай расширяют использование национальных валют, их доля во взаимных расчетах уже превышает 95%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:12

2024-08-21T10:12

2024-08-21T11:24

россия

китай

экономика

москва

ли цян

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Китай расширяют использование национальных валют, их доля во взаимных расчетах уже превышает 95%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Совместными усилиями обеспечиваем диверсификацию торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяем использование национальных валют. Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - отметил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве. -

https://ria.ru/20240819/valyuta-1966984045.html

россия

китай

москва

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2024

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россия, китай, экономика, москва, ли цян, михаил мишустин