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Мишустин поручил сформировать Стратегию развития образования до 2030 года - РИА Новости, 21.08.2024
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10:08 21.08.2024 (обновлено: 10:16 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/mishustin-1967476835.html
Мишустин поручил сформировать Стратегию развития образования до 2030 года
Мишустин поручил сформировать Стратегию развития образования до 2030 года - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин поручил сформировать Стратегию развития образования до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 4 марта 2025 года сформировать Стратегию развития образования до 2030 года, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:08
2024-08-21T10:16
михаил мишустин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 4 марта 2025 года сформировать Стратегию развития образования до 2030 года, сообщили в кабмине.Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой разработке нового национального проекта "Молодёжь и дети", они опубликованы на сайте кабмина."В увязке с новым нацпроектом будет сформирована Стратегия развития образования до 2030 года. Разработать и представить в правительство её проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору. Срок – до 4 марта 2025 года", - сказано в сообщении правительства РФ.
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михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Михаил Мишустин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Мишустин поручил сформировать Стратегию развития образования до 2030 года

Мишустин поручил до 4 марта сформировать Стратегию развития образования

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 4 марта 2025 года сформировать Стратегию развития образования до 2030 года, сообщили в кабмине.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой разработке нового национального проекта "Молодёжь и дети", они опубликованы на сайте кабмина.
«
"В увязке с новым нацпроектом будет сформирована Стратегия развития образования до 2030 года. Разработать и представить в правительство её проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору. Срок – до 4 марта 2025 года", - сказано в сообщении правительства РФ.
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Михаил МишустинРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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