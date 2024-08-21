https://ria.ru/20240821/mishustin-1967476835.html

Мишустин поручил сформировать Стратегию развития образования до 2030 года

Мишустин поручил сформировать Стратегию развития образования до 2030 года - РИА Новости, 21.08.2024

Мишустин поручил сформировать Стратегию развития образования до 2030 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 4 марта 2025 года сформировать Стратегию развития образования до 2030 года, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:08

2024-08-21T10:08

2024-08-21T10:16

михаил мишустин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 4 марта 2025 года сформировать Стратегию развития образования до 2030 года, сообщили в кабмине.Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой разработке нового национального проекта "Молодёжь и дети", они опубликованы на сайте кабмина."В увязке с новым нацпроектом будет сформирована Стратегия развития образования до 2030 года. Разработать и представить в правительство её проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору. Срок – до 4 марта 2025 года", - сказано в сообщении правительства РФ.

https://ria.ru/20240218/obrazovanie-1928047634.html

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михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)