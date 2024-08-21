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Миронов прокомментировал заявления Путина о переговорах с Киевом - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:08 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/mironov-1967605850.html
Миронов прокомментировал заявления Путина о переговорах с Киевом
Миронов прокомментировал заявления Путина о переговорах с Киевом - РИА Новости, 21.08.2024
Миронов прокомментировал заявления Путина о переговорах с Киевом
Заявления президента России Владимира Путина в ходе поездки по республикам Северного Кавказа окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:08
2024-08-21T17:08
специальная военная операция на украине
россия
северный кавказ
украина
владимир путин
сергей миронов
александр сырский
безопасность
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина в ходе поездки по республикам Северного Кавказа окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским режимом, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. Ранее в тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона - Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. На встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана" Путин заявил, что Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами в Донбассе, Новороссии и Курской области так же, как добилась своих целей в борьбе с террористами, и преступники будут наказаны. "Заявления президента РФ в ходе поездки по республикам Северного Кавказа, на мой взгляд, окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским режимом. Владимир Путин фактически провел прямую аналогию между руководством современной Украины и лидерами Ичкерии. Все верно", - сообщил Миронов. Лидер партии подчеркнул, что Кирилл Буданов и Александр Сырский – это новые воплощения террористов Бараева и Басаева, а нелегитимный Зеленский – это как "президент" Ичкерии Масхадов. Он также отметил, что при этом в Чечне Россия воевала не с чеченцами, а с террористами, которые взяли в заложники население республики, то же происходит сегодня на Украине. "Переговоры с террористами невозможны. Чем закончили "полевые командиры" Ичкерии, мы хорошо помним. Такая же судьба ждет и главарей киевской хунты. Победа будет за нами", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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россия, северный кавказ, украина, владимир путин, сергей миронов, александр сырский, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северный Кавказ, Украина, Владимир Путин, Сергей Миронов, Александр Сырский, Безопасность
Миронов прокомментировал заявления Путина о переговорах с Киевом

Миронов: заявления Путина закрывают вопрос о возможности переговоров с Киевом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана"
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов Матери Беслана - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана"
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина в ходе поездки по республикам Северного Кавказа окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским режимом, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. Ранее в тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона - Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. На встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана" Путин заявил, что Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами в Донбассе, Новороссии и Курской области так же, как добилась своих целей в борьбе с террористами, и преступники будут наказаны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
"Заявления президента РФ в ходе поездки по республикам Северного Кавказа, на мой взгляд, окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским режимом. Владимир Путин фактически провел прямую аналогию между руководством современной Украины и лидерами Ичкерии. Все верно", - сообщил Миронов.
Лидер партии подчеркнул, что Кирилл Буданов и Александр Сырский – это новые воплощения террористов Бараева и Басаева, а нелегитимный Зеленский – это как "президент" Ичкерии Масхадов. Он также отметил, что при этом в Чечне Россия воевала не с чеченцами, а с террористами, которые взяли в заложники население республики, то же происходит сегодня на Украине.
"Переговоры с террористами невозможны. Чем закончили "полевые командиры" Ичкерии, мы хорошо помним. Такая же судьба ждет и главарей киевской хунты. Победа будет за нами", - заключил парламентарий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Украина добилась своего
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеверный КавказУкраинаВладимир ПутинСергей МироновАлександр СырскийБезопасность
 
 
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