https://ria.ru/20240821/mironov-1967605850.html

Миронов прокомментировал заявления Путина о переговорах с Киевом

Миронов прокомментировал заявления Путина о переговорах с Киевом - РИА Новости, 21.08.2024

Миронов прокомментировал заявления Путина о переговорах с Киевом

Заявления президента России Владимира Путина в ходе поездки по республикам Северного Кавказа окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:08

2024-08-21T17:08

2024-08-21T17:08

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина в ходе поездки по республикам Северного Кавказа окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским режимом, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. Ранее в тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона - Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. На встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана" Путин заявил, что Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами в Донбассе, Новороссии и Курской области так же, как добилась своих целей в борьбе с террористами, и преступники будут наказаны. "Заявления президента РФ в ходе поездки по республикам Северного Кавказа, на мой взгляд, окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским режимом. Владимир Путин фактически провел прямую аналогию между руководством современной Украины и лидерами Ичкерии. Все верно", - сообщил Миронов. Лидер партии подчеркнул, что Кирилл Буданов и Александр Сырский – это новые воплощения террористов Бараева и Басаева, а нелегитимный Зеленский – это как "президент" Ичкерии Масхадов. Он также отметил, что при этом в Чечне Россия воевала не с чеченцами, а с террористами, которые взяли в заложники население республики, то же происходит сегодня на Украине. "Переговоры с террористами невозможны. Чем закончили "полевые командиры" Ичкерии, мы хорошо помним. Такая же судьба ждет и главарей киевской хунты. Победа будет за нами", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, северный кавказ, украина, владимир путин, сергей миронов, александр сырский, безопасность