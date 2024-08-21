Миронов прокомментировал заявления Путина о переговорах с Киевом
Миронов: заявления Путина закрывают вопрос о возможности переговоров с Киевом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана"
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина в ходе поездки по республикам Северного Кавказа окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским режимом, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. Ранее в тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона - Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. На встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана" Путин заявил, что Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами в Донбассе, Новороссии и Курской области так же, как добилась своих целей в борьбе с террористами, и преступники будут наказаны.
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"Заявления президента РФ в ходе поездки по республикам Северного Кавказа, на мой взгляд, окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским режимом. Владимир Путин фактически провел прямую аналогию между руководством современной Украины и лидерами Ичкерии. Все верно", - сообщил Миронов.
Лидер партии подчеркнул, что Кирилл Буданов и Александр Сырский – это новые воплощения террористов Бараева и Басаева, а нелегитимный Зеленский – это как "президент" Ичкерии Масхадов. Он также отметил, что при этом в Чечне Россия воевала не с чеченцами, а с террористами, которые взяли в заложники население республики, то же происходит сегодня на Украине.
"Переговоры с террористами невозможны. Чем закончили "полевые командиры" Ичкерии, мы хорошо помним. Такая же судьба ждет и главарей киевской хунты. Победа будет за нами", - заключил парламентарий.
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