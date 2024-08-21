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ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 21.08.2024
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:40
2024-08-21T14:40
2024-08-21T14:46
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белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."21 августа с 12.20 до 13.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над Белгородской областью