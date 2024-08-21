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ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 21.08.2024
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14:40 21.08.2024 (обновлено: 14:46 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/minoborony-1967557846.html
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 21.08.2024
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:40
2024-08-21T14:46
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."21 августа с 12.20 до 13.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"21 августа с 12.20 до 13.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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