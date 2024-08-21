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Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
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13:09 21.08.2024 (обновлено: 13:14 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/minoborony-1967534001.html
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял более 630 военнослужащих и боевую бронированную... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:09
2024-08-21T13:14
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял более 630 военнослужащих и боевую бронированную машину "Казак", сообщило в среду Минобороны России."Отражены шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении МО РФ.По данным оборонного ведомства, силы "Центра" за сутки нанесли поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка Донецкой Народной Республики."Потери противника за сутки составили более 630 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 12 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и четыре 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 630 военных в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки "Центр" в зоне СВО
Военнослужащие группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял более 630 военнослужащих и боевую бронированную машину "Казак", сообщило в среду Минобороны России.
"Отражены шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении МО РФ.
По данным оборонного ведомства, силы "Центра" за сутки нанесли поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника за сутки составили более 630 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 12 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и четыре 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в министерстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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