https://ria.ru/20240821/minoborony-1967534001.html
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял более 630 военнослужащих и боевую бронированную... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:09
2024-08-21T13:09
2024-08-21T13:14
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469641_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_36b5ececee47b65cc3f19f34eb808ae8.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял более 630 военнослужащих и боевую бронированную машину "Казак", сообщило в среду Минобороны России."Отражены шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении МО РФ.По данным оборонного ведомства, силы "Центра" за сутки нанесли поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка Донецкой Народной Республики."Потери противника за сутки составили более 630 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 12 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и четыре 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469641_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c31d21c9d0104d73b1a6df361fc2aa6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 630 военных в зоне ответственности "Центра"