https://ria.ru/20240821/minoborony-1967534001.html

Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024

Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял более 630 военнослужащих и боевую бронированную... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:09

2024-08-21T13:09

2024-08-21T13:14

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял более 630 военнослужащих и боевую бронированную машину "Казак", сообщило в среду Минобороны России."Отражены шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении МО РФ.По данным оборонного ведомства, силы "Центра" за сутки нанесли поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка Донецкой Народной Республики."Потери противника за сутки составили более 630 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 12 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и четыре 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф