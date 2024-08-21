https://ria.ru/20240821/minirovanie-1967455107.html
На Авдеевском направлении сорвали три контратаки ВСУ
На Авдеевском направлении сорвали три контратаки ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
На Авдеевском направлении сорвали три контратаки ВСУ
Расчет инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" сорвал три контратаки ВСУ на авдеевском направлении, удаленно заминировав подходы к позициям... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:18
2024-08-21T05:18
2024-08-21T05:18
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Расчет инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" сорвал три контратаки ВСУ на авдеевском направлении, удаленно заминировав подходы к позициям российских войск, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" группировки войск "Центр" удаленно заминировали подходы к позициям российских войск, сорвав три контратаки ВСУ на авдеевском направлении", - говорится в сообщении. Как рассказал командир взвода управляемого минирования с позывным "Отличник", на заграждениях взвода подрывалась как пехота, так и бронированная и боевая техника противника. В частности, по словам командира, удавалось поразить и вывести из строя танк Leopard, пять БМП Bradley, Marder, БТР MaxxPro. Военнослужащие расчета выезжают на огневую позицию, оперативно отстреляв необходимое количество реактивных боеприпасов, быстро сменяют позиции и маскируют систему, рассказали в Минобороны. Удаленное минирование производится как в дневное, так и в ночное время суток. "Земледелие" предназначено для удаленного создания "интеллектуальных минных полей" в заданных районах. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от пяти до 15 километров. Боекомплект системы состоит из 50 боеприпасов калибра 122 миллиметра, каждый из которых начинен противопехотными или противотанковыми минами. Благодаря программируемым боеприпасам "Земледелие" может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.
https://ria.ru/20240820/vsu-1967361037.html
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На Авдеевском направлении сорвали три контратаки ВСУ
МО: расчет ИСДМ "Земледелие" сорвал три контратаки ВСУ на Авдеевском направлении
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Расчет инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" сорвал три контратаки ВСУ на авдеевском направлении, удаленно заминировав подходы к позициям российских войск, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" группировки войск "Центр" удаленно заминировали подходы к позициям российских войск, сорвав три контратаки ВСУ на авдеевском направлении", - говорится в сообщении.
Как рассказал командир взвода управляемого минирования с позывным "Отличник", на заграждениях взвода подрывалась как пехота, так и бронированная и боевая техника противника. В частности, по словам командира, удавалось поразить и вывести из строя танк Leopard, пять БМП Bradley, Marder, БТР MaxxPro.
Военнослужащие расчета выезжают на огневую позицию, оперативно отстреляв необходимое количество реактивных боеприпасов, быстро сменяют позиции и маскируют систему, рассказали в Минобороны. Удаленное минирование производится как в дневное, так и в ночное время суток.
"Земледелие" предназначено для удаленного создания "интеллектуальных минных полей" в заданных районах. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от пяти до 15 километров. Боекомплект системы состоит из 50 боеприпасов калибра 122 миллиметра, каждый из которых начинен противопехотными или противотанковыми минами.
Благодаря программируемым боеприпасам "Земледелие" может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.