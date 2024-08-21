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"Судьбу миллионов решили нажатием кнопки". Киев пошел на крайние меры

"Судьбу миллионов решили нажатием кнопки". Киев пошел на крайние меры - РИА Новости, 21.08.2024

"Судьбу миллионов решили нажатием кнопки". Киев пошел на крайние меры

Украинские депутаты приняли закон о запрете канонической УПЦ. Теперь самой многочисленной православной общине в стране грозит уничтожение. А свобода... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:00

2024-08-21T08:00

2024-08-21T08:03

религия

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москва

киев

русская православная церковь

московский патриархат

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские депутаты приняли закон о запрете канонической УПЦ. Теперь самой многочисленной православной общине в стране грозит уничтожение. А свобода вероисповедания оказалась в руках чиновников.Даже техника была противЗаседание Рады не прошло без накладок. Речь не о потасовке, которой в былые времена заканчивались обсуждения. На этот раз отказалась работать техника. Сразу после голосования, занявшего считаные минуты, к президиуму подбежали несколько депутатов: у них не сработали электронные карточки.Одиозному Алексею Гончаренко, Марьяне Безуглой и другим нужно было срочно подать заявления, чтобы их "за" немедленно внесли в протокол. Спешка оправданна: голосовали по законопроекту № 8371. Он предусматривает ликвидацию в стране столь ненавистной многим нардепам Украинской православной церкви.По итогам документ, внесенный полтора года назад премьером Денисом Шмыгалем, приняли большинством (269) голосов. Многие, как Ирина Геращенко от фракции "Европейской солидарности", вздохнули с облегчением. Ведь это, неоднократно заявляли они, "вопрос национальной безопасности, а не религии"."Надеемся, сегодняшнее решение ускорит переход общин в ПЦУ (Православная церковь Украины — раскольническая организация, созданная в 2018-м, не признается большинством поместных церквей. — Прим. ред.) — единственную поместную православную каноническую украинскую церковь", — заключила парламентарий."Евросолидарность" немало поспособствовала продвижению № 8371. В последние недели ее члены во главе с лидером, экс-президентом Петром Порошенко, неоднократно блокировали трибуну, требуя скорейшего запрета УПЦ.Но радость и ликование разделили не все. Так, Артем Дмитрук от "Возрождения Украины" с грустью констатировал: "без обсуждения" был принят закон "о запрете православной веры у нас в государстве". А сразу после в сессионном зале Рады выставили духоподъемные видео с украинскими олимпийцами — "чтобы общество до конца не осознало, что же происходит на самом деле".И действительно, в нынешней редакции № 8371 может стать фатальным для миллионов граждан.Исключительно "русский" законВо время предыдущего обсуждения в июле документ решили отправить на доработку. Предполагалось, что УПЦ как аффилированная с религиозной организацией, зарегистрированной на территории иностранного государства (имеется в виду РПЦ), объявляется вне закона. Сделки и отношения с ней прекращаются досрочно, а она сама юридически перестает существовать.Однако почти сразу последовала критика. Глава профильного парламентского комитета Никита Потураев сообщил о многочисленных жалобах от представителей других конфессий. Их посыл был прост: "Будь этот закон исключительно об РПЦ, мы бы не беспокоились. А так он потенциально для всех опасен".Нардепы подумали и решили сделать из № 8371 "закон исключительно об РПЦ". Об этом свидетельствуют правки, с которыми за законопроект проголосовали 20 августа.Основное положение — "об административном центре в иностранном государстве" — осталось почти без изменений. Добавилось лишь "в государстве, которое признано осуществляющим вооруженную агрессию против Украины или временно оккупировавшим часть" ее территории.Кроме того, если религиозная организация с центром за пределами Украины "прямо или косвенно поддерживает вооруженную агрессию", ее также следует запретить.По логике документа УПЦ канонически подчиняется Московскому патриархату, который поддерживает российское вторжение на Украину. А следовательно, разделяет его идеи.Также законодатели добавили особый пункт про "русский мир". Пропаганда этой идеологии — весомое основание для ликвидации религиозной организации. А в качестве доказательств можно использовать любые материалы — вплоть до публикаций в СМИ.Руководство УПЦ неоднократно выступало с осуждением российско-украинского конфликта. А на поместном соборе еще раз напомнило о своей независимости от Москвы в ряде вопросов. При этом сослались на томос патриарха Алексия II: в нем Украинская церковь провозглашается единой с РПЦ, но также "самоуправляемой, с правами широкой автономии"."Юристы самой Верховной рады утверждают, что текст только что принятого закона не соответствует нескольким фундаментальным статьям украинской конституции и целому ряду принципов, которые Украина ратифицировала в международных договорах как демократическое государство", — прокомментировал решение глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент.И добавил: знай миллионы верующих граждан, что "нынешний парламент будет запрещать церкви, то, очевидно, на выборах сформировали бы совершенно иной его состав".Еще есть времяВозражения не возымели успеха. После подписания закона президентом Украины в дело вступит служба Госэтнополитики (ГЭСС). Именно она проводила первую религиоведческую экспертизу и доказывала, что связи УПЦ с Московским патриархатом до сих пор не разорваны.Через 30 дней ведомство начнет проверку религиозных организаций в составе УПЦ (один приход — одно юрлицо) на предмет их аффилированности "с Московской церковью".Если обнаружат хотя бы один из определенных законом признаков связи с РПЦ, УПЦ получит предписание устранить нарушения в течение месяца, пояснил нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.Сделать это можно простым способом. Власти дают общинам, приходам и монастырям широкое поле для самостоятельности. Они могут сменить каноническую принадлежность путем внесения правок в свои уставы.В противном случае государство обратится в суд с иском."Момент с принятым законом — переломный. Контролировать юго-восток страны уже тяжело. И власти понимают это. Возможно, продумывают сценарий "новой" Украины — в иных границах, где достаточно будет только раскольнической ПЦУ. Поэтому каноническую церковь — мощное духовно-культурное звено — нужно маргинализировать уже сейчас", — отмечает религиовед Роман Лункин.Но есть интересная деталь. Согласно тексту № 8371, судебный процесс о лишении религиозной организации статуса юридического лица начнется через девять месяцев."Мы даем определенный период <…> для того, чтобы определиться, чтобы принять меры, чтобы отойти от Москвы. Если она (религиозная организация. — Прим. ред.) этого не сделает — эта организация будет запрещена на Украине", — заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.Но окончательное решение (вынесенное судом высшей инстанции) также может быть отсрочено — максимум на 60 дней, если религиозная организация нуждается в дополнительных консультациях или желает возразить по существу дела."На мой взгляд, эти отсрочки дают не просто так. Власти ориентируются на предстоящие выборы в США. И от того, куда пойдет линия в Вашингтоне, — это пока трудно предугадать — зависит и курс Киева", — считает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.Кроме того, продолжает он, девять месяцев на определение — это страховка для самих политиков на случай, если начнутся массовые протесты. Но, учитывая позицию УПЦ, ждать их не приходится.По мнению эксперта, сиюминутный запрет вряд ли возможен. Скорее, будет некоторый период выжидания — когда "попробуют взять испугом". Общины, а может, и кто-то из церковного руководства под давлением сломаются и решат окончательно уйти от Москвы. Например, в ту же ПЦУ."С этой целью в законе прописано право приходов на самоопределение. В действительности оно окажется мнимым. Раскольники, как они любят делать, сымитируют собрание верующих и провозгласят переход в квазирелигиозную структуру", — поясняет Петрушко.Неопределенности добавляет и другое. Недавно Владимир Зеленский пригласил на Украину Константинопольского патриарха Варфоломея. Не исключено, что у Киева появился новый сценарий раскола, о котором пока неизвестно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, москва, киев, русская православная церковь, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение