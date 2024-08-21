https://ria.ru/20240821/mid-1967606619.html

МИД: иностранные журналисты в Курской области не обращались за визами

МИД: иностранные журналисты в Курской области не обращались за визами - РИА Новости, 21.08.2024

МИД: иностранные журналисты в Курской области не обращались за визами

Иностранные журналисты, которые незаконно проникли на территорию Курской области, не обращались в МИД РФ для аккредитации или иных документов, заявила в среду... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:11

2024-08-21T17:11

2024-08-21T17:12

специальная военная операция на украине

россия

курская область

мария захарова

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

суджа

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Иностранные журналисты, которые незаконно проникли на территорию Курской области, не обращались в МИД РФ для аккредитации или иных документов, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нет, они не обращались ни за визами, ни за аккредитацией... Те, которые пересекли незаконно границу нашей страны, за оформлением в МИД не обращались", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов. При этом она отметила, что в Курской области и соседних приграничных регионах легально работает большое количество иностранных журналистов. Она напомнила, что иностранным журналистам для приезда в Россию нужны российские визы, а для работы - аккредитация МИД РФ. Ранее ФСБ завела дело на иностранных журналистов государственной итальянской телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших границу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже. Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". Их действия подпадают под действие Уголовного кодекса, подчеркивалось в сообщении дипведомства. Ранее МИД РФ также сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. Кроме того, американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ.

https://ria.ru/20240821/naemniki-1967558053.html

https://ria.ru/20240820/forbes-1967417768.html

https://ria.ru/20240820/mid-1967347211.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), суджа