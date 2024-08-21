https://ria.ru/20240821/mid-1967606619.html
МИД: иностранные журналисты в Курской области не обращались за визами
МИД: иностранные журналисты в Курской области не обращались за визами - РИА Новости, 21.08.2024
МИД: иностранные журналисты в Курской области не обращались за визами
Иностранные журналисты, которые незаконно проникли на территорию Курской области, не обращались в МИД РФ для аккредитации или иных документов, заявила в среду... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:11
2024-08-21T17:11
2024-08-21T17:12
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мария захарова
вооруженные силы украины
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суджа
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Иностранные журналисты, которые незаконно проникли на территорию Курской области, не обращались в МИД РФ для аккредитации или иных документов, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нет, они не обращались ни за визами, ни за аккредитацией... Те, которые пересекли незаконно границу нашей страны, за оформлением в МИД не обращались", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов. При этом она отметила, что в Курской области и соседних приграничных регионах легально работает большое количество иностранных журналистов. Она напомнила, что иностранным журналистам для приезда в Россию нужны российские визы, а для работы - аккредитация МИД РФ. Ранее ФСБ завела дело на иностранных журналистов государственной итальянской телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших границу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже. Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". Их действия подпадают под действие Уголовного кодекса, подчеркивалось в сообщении дипведомства. Ранее МИД РФ также сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. Кроме того, американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ.
https://ria.ru/20240821/naemniki-1967558053.html
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россия, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), суджа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Суджа
МИД: иностранные журналисты в Курской области не обращались за визами
Захарова: журналисты, незаконно проникшие в Курскую область, не обращались в МИД
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Иностранные журналисты, которые незаконно проникли на территорию Курской области, не обращались в МИД РФ для аккредитации или иных документов, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет, они не обращались ни за визами, ни за аккредитацией... Те, которые пересекли незаконно границу нашей страны, за оформлением в МИД не обращались", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
При этом она отметила, что в Курской области и соседних приграничных регионах легально работает большое количество иностранных журналистов. Она напомнила, что иностранным журналистам для приезда в Россию нужны российские визы, а для работы - аккредитация МИД РФ.
Ранее ФСБ
завела дело на иностранных журналистов государственной итальянской телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших границу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже
.
Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". Их действия подпадают под действие Уголовного кодекса, подчеркивалось в сообщении дипведомства.
Ранее МИД РФ также сообщил, что послу Италии
в Москве
Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
Кроме того, американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ
.