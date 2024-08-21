https://ria.ru/20240821/mid-1967580403.html

МИД России опроверг заявления ФРГ об обмене данными по "Северным потокам"

МИД России опроверг заявления ФРГ об обмене данными по "Северным потокам" - РИА Новости, 21.08.2024

МИД России опроверг заявления ФРГ об обмене данными по "Северным потокам"

Заявления Германии об обмене с Россией информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:41

2024-08-21T15:41

2024-08-21T15:57

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россия

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мария захарова

северный поток

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заявления Германии об обмене с Россией информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На брифинге Захарова напомнила, что ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил о том, что Берлин якобы обменивается с Москвой некой информацией о террористических атаках на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"."На протяжении почти двух лет на все запросы российских компетентных органов по поводу подрыва "Северных потоков" германская сторона отвечает исключительно пустыми отписками, отговорками. Ни один направленный нам вот такой якобы документ не содержит никакой фактологической информации", - заявила она."Необходимо подчеркнуть, что упомянутые слова господина Фишера целиком и полностью не соответствуют действительности. Давайте просто скажем, чтобы было проще переводчикам перевести на немецкий: это ложь", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240815/deripaska-1966338586.html

германия

россия

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в мире, германия, россия, берлин (город), мария захарова, северный поток