https://ria.ru/20240821/mid-1967580403.html
МИД России опроверг заявления ФРГ об обмене данными по "Северным потокам"
МИД России опроверг заявления ФРГ об обмене данными по "Северным потокам" - РИА Новости, 21.08.2024
МИД России опроверг заявления ФРГ об обмене данными по "Северным потокам"
Заявления Германии об обмене с Россией информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:41
2024-08-21T15:41
2024-08-21T15:57
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заявления Германии об обмене с Россией информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На брифинге Захарова напомнила, что ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил о том, что Берлин якобы обменивается с Москвой некой информацией о террористических атаках на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"."На протяжении почти двух лет на все запросы российских компетентных органов по поводу подрыва "Северных потоков" германская сторона отвечает исключительно пустыми отписками, отговорками. Ни один направленный нам вот такой якобы документ не содержит никакой фактологической информации", - заявила она."Необходимо подчеркнуть, что упомянутые слова господина Фишера целиком и полностью не соответствуют действительности. Давайте просто скажем, чтобы было проще переводчикам перевести на немецкий: это ложь", - добавила Захарова.
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в мире, германия, россия, берлин (город), мария захарова, северный поток
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Мария Захарова, Северный поток
МИД России опроверг заявления ФРГ об обмене данными по "Северным потокам"
Захарова назвала заявления ФРГ об обмене информацией по "Северным потокам" ложью
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заявления Германии об обмене с Россией информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге Захарова напомнила, что ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил о том, что Берлин якобы обменивается с Москвой некой информацией о террористических атаках на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
«
"На протяжении почти двух лет на все запросы российских компетентных органов по поводу подрыва "Северных потоков" германская сторона отвечает исключительно пустыми отписками, отговорками. Ни один направленный нам вот такой якобы документ не содержит никакой фактологической информации", - заявила она.
"Необходимо подчеркнуть, что упомянутые слова господина Фишера целиком и полностью не соответствуют действительности. Давайте просто скажем, чтобы было проще переводчикам перевести на немецкий: это ложь", - добавила Захарова.