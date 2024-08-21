https://ria.ru/20240821/mid-1967575564.html

Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках"

Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.08.2024

Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках"

Российская сторона настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по делу о подрыве "Северных потоков", заявила в среду официальный... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:29

2024-08-21T15:29

2024-08-21T15:29

в мире

россия

германия

мария захарова

оон

северный поток

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российская сторона настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по делу о подрыве "Северных потоков", заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они (Германия - ред.) не предоставляют имеющиеся у них факты по данному расследованию российской стороне, хотя обязаны это сделать. Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций в соответствии с действующими регламентами. Они, кстати говоря, прописаны в антитеррористических конвенциях ООН", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.

https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html

россия

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в мире, россия, германия, мария захарова, оон, северный поток