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Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках"
Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.08.2024
Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках"
Российская сторона настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по делу о подрыве "Северных потоков", заявила в среду официальный... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:29
2024-08-21T15:29
2024-08-21T15:29
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российская сторона настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по делу о подрыве "Северных потоков", заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они (Германия - ред.) не предоставляют имеющиеся у них факты по данному расследованию российской стороне, хотя обязаны это сделать. Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций в соответствии с действующими регламентами. Они, кстати говоря, прописаны в антитеррористических конвенциях ООН", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
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в мире, россия, германия, мария захарова, оон, северный поток
В мире, Россия, Германия, Мария Захарова, ООН, Северный поток
Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках"
МИД настаивает на проведении консультаций с Германией по "Северным потокам"