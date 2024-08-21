Рейтинг@Mail.ru
Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/mid-1967575564.html
Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках"
Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.08.2024
Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках"
Российская сторона настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по делу о подрыве "Северных потоков", заявила в среду официальный... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:29
2024-08-21T15:29
в мире
россия
германия
мария захарова
оон
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российская сторона настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по делу о подрыве "Северных потоков", заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они (Германия - ред.) не предоставляют имеющиеся у них факты по данному расследованию российской стороне, хотя обязаны это сделать. Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций в соответствии с действующими регламентами. Они, кстати говоря, прописаны в антитеррористических конвенциях ООН", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, мария захарова, оон, северный поток
В мире, Россия, Германия, Мария Захарова, ООН, Северный поток
Россия настаивает на консультации с Германией по ЧП на "Северных потоках"

МИД настаивает на проведении консультаций с Германией по "Северным потокам"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российская сторона настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по делу о подрыве "Северных потоков", заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Они (Германия - ред.) не предоставляют имеющиеся у них факты по данному расследованию российской стороне, хотя обязаны это сделать. Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций в соответствии с действующими регламентами. Они, кстати говоря, прописаны в антитеррористических конвенциях ООН", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
СМИ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
8 января, 14:28
 
В миреРоссияГерманияМария ЗахароваООНСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала