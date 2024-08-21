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В МИД России обеспокоены расширением военно-морской активности Японии - РИА Новости, 21.08.2024
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15:25 21.08.2024
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В МИД России обеспокоены расширением военно-морской активности Японии
В МИД России обеспокоены расширением военно-морской активности Японии - РИА Новости, 21.08.2024
В МИД России обеспокоены расширением военно-морской активности Японии
Москва внимательно следит за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи границ РФ, обеспокоена возможным размыванием безъядерного статуса... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:25
2024-08-21T15:25
токио
россия
япония
мария захарова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва внимательно следит за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи границ РФ, обеспокоена возможным размыванием безъядерного статуса Японии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Внимательно следим за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке, втягиванием в нее внерегиональных игроков из числа государств-членов НАТО", - сказала Захарова в ходе брифинга. По ее словам, также особое беспокойство вызывают планы Японии по "размыванию национального безъядерного статуса путем подключения к совместным ядерным миссиям США, проведения многосторонних учений с задействованием союзнической стратегической авиации, сертифицированной под выполнение ядерных задач, или обсуждение возможности размещения на своей территории американских ракет средней дальности".
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токио, россия, япония, мария захарова, нато, в мире
Токио, Россия, Япония, Мария Захарова, НАТО, В мире
В МИД России обеспокоены расширением военно-морской активности Японии

Захарова: Россия обеспокоена возможным размыванием безъядерного статуса Японии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва внимательно следит за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи границ РФ, обеспокоена возможным размыванием безъядерного статуса Японии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Внимательно следим за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке, втягиванием в нее внерегиональных игроков из числа государств-членов НАТО", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, также особое беспокойство вызывают планы Японии по "размыванию национального безъядерного статуса путем подключения к совместным ядерным миссиям США, проведения многосторонних учений с задействованием союзнической стратегической авиации, сертифицированной под выполнение ядерных задач, или обсуждение возможности размещения на своей территории американских ракет средней дальности".
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