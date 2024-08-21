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Вторжение ВСУ в Курскую область было санкционировано Западом, заявили в МИД - РИА Новости, 21.08.2024
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14:21 21.08.2024 (обновлено: 15:29 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/mid-1967553964.html
Вторжение ВСУ в Курскую область было санкционировано Западом, заявили в МИД
Вторжение ВСУ в Курскую область было санкционировано Западом, заявили в МИД - РИА Новости, 21.08.2024
Вторжение ВСУ в Курскую область было санкционировано Западом, заявили в МИД
Нападение ВСУ на Курскую область России происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:21
2024-08-21T15:29
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
мария захарова
нато
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область России происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ."Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано", - сказала Захарова.Она также отметила, что представители киевского режима пытались оправдать атаку на российский регион стремлением усилить свои переговорные позиции."Хотя попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори - я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством, - априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой, они, видимо, все равно пытаются навязать международному сообществу свою идеологему", - добавила официальный представитель МИД РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967550641.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, мария захарова, нато
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, НАТО
Вторжение ВСУ в Курскую область было санкционировано Западом, заявили в МИД

МИД: вторжение в Курскую область происходит при всеобъемлющей поддержке Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область России происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ.
"Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано", - сказала Захарова.
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Она также отметила, что представители киевского режима пытались оправдать атаку на российский регион стремлением усилить свои переговорные позиции.
"Хотя попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори - я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством, - априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой, они, видимо, все равно пытаются навязать международному сообществу свою идеологему", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваНАТО
 
 
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