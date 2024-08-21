Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам для российских компаний
Microsoft с 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для компаний в РФ
Стенд компании Microsoft. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Корпорация Microsoft предупредила российские компании об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с 2 сентября, сообщила IT-компания "Софтлайн" в Telegram-канале со ссылкой на полученное письмо.
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"Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Исключением будут мультинациональные компании (MNC), принадлежащие юридическим лицам или контролируемые ими за пределами Российской Федерации. Ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP)", — говорится в сообщении.
"Софтлайн" также заявила, что направит письменный запрос в Microsoft, чтобы получить разъяснения по некоторым вопросам, в частности, про точный перечень продуктов, подлежащих ограничению; сроки доступности данных, хранящихся в облаке; какими документами и по каким каналам связи подтвердить принадлежность к MNC. Компания также рекомендует сохранить данные из облака Microsoft.
В марте корпорация Microsoft в письме для клиентов сообщила, что закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений. Аналогичное письмо направила и Amazon. Ограничения ввели в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, ограничивающего поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.
В мае вице-президент "Софтлайн" Андрей Благоразумов сообщал РИА Новости, что Microsoft начала останавливать подписки корпоративных заказчиков в России на облачные продукты Power BI, Visio, Project.
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