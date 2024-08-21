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Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу - РИА Новости, 21.08.2024
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13:49 21.08.2024 (обновлено: 13:53 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/metro-1967545732.html
Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу
Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу - РИА Новости, 21.08.2024
Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу
Станция "Саларьево" метро Москвы вновь работает на вход и выход, движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:49
2024-08-21T13:53
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
московский метрополитен
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Станция "Саларьево" метро Москвы вновь работает на вход и выход, движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что станция "Саларьево" Сокольнической линии метро Москвы закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию МЧС. "Станция "Саларьево" работает для входа и выхода пассажиров. Движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, московский метрополитен
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Московский метрополитен
Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу

Станция "Саларьево" метро Москвы вновь работает на вход и выход

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтанция "Саларьево" Сокольнической линии московского метрополитена
Станция Саларьево Сокольнической линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Станция "Саларьево" Сокольнической линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Станция "Саларьево" метро Москвы вновь работает на вход и выход, движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что станция "Саларьево" Сокольнической линии метро Москвы закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию МЧС.
«
"Станция "Саларьево" работает для входа и выхода пассажиров. Движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоМосковский метрополитен
 
 
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