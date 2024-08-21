https://ria.ru/20240821/metro-1967545732.html

Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу

Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу - РИА Новости, 21.08.2024

Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу

Станция "Саларьево" метро Москвы вновь работает на вход и выход, движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:49

2024-08-21T13:49

2024-08-21T13:53

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

московский метрополитен

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Станция "Саларьево" метро Москвы вновь работает на вход и выход, движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что станция "Саларьево" Сокольнической линии метро Москвы закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию МЧС. "Станция "Саларьево" работает для входа и выхода пассажиров. Движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, московский метрополитен