https://ria.ru/20240821/metro-1967545732.html
Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу
Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу - РИА Новости, 21.08.2024
Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу
Станция "Саларьево" метро Москвы вновь работает на вход и выход, движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:49
2024-08-21T13:49
2024-08-21T13:53
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137475/50/1374755021_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_1df96469d7f25117f8a7cfbebb001f8c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Станция "Саларьево" метро Москвы вновь работает на вход и выход, движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что станция "Саларьево" Сокольнической линии метро Москвы закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию МЧС. "Станция "Саларьево" работает для входа и выхода пассажиров. Движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137475/50/1374755021_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_12dff42e03913d78671edbcd0b77b086.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, московский метрополитен
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Московский метрополитен
Станция "Саларьево" московского метро возобновила работу
Станция "Саларьево" метро Москвы вновь работает на вход и выход