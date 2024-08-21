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В Москве закрыли станцию "Саларьево" по требованию МЧС
В Москве закрыли станцию "Саларьево" по требованию МЧС - РИА Новости, 21.08.2024
В Москве закрыли станцию "Саларьево" по требованию МЧС
Станцию "Саларьево" Сокольнической линии московского метро закрыли по требованию МЧС, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:17
2024-08-21T13:17
2024-08-21T14:43
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Станцию "Саларьево" Сокольнической линии московского метро закрыли по требованию МЧС, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале."Станция "Саларьево" <...> закрыта для входа и выхода пассажиров. Поезда временно проезжают станцию без остановки", — уточнили в ведомстве.Telegram-каналы писали, что в тоннеле между "Саларьево" и "Румянцево" якобы произошло задымление.Известно, что с 24 по 28 августа планировалось закрыть движение на участке "Саларьево" — "Новомосковская" для проведения работ по подготовке к открытию новой станции "Потапово".
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы, происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия
В Москве закрыли станцию "Саларьево" по требованию МЧС
В Москве закрыли станцию "Саларьево" Сокольнической линии метро из-за задымления