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В Москве закрыли станцию "Саларьево" по требованию МЧС

В Москве закрыли станцию "Саларьево" по требованию МЧС - РИА Новости, 21.08.2024

В Москве закрыли станцию "Саларьево" по требованию МЧС

Станцию "Саларьево" Сокольнической линии московского метро закрыли по требованию МЧС, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:17

2024-08-21T13:17

2024-08-21T14:43

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

департамент транспорта г. москвы

происшествия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Станцию "Саларьево" Сокольнической линии московского метро закрыли по требованию МЧС, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале."Станция "Саларьево" <...> закрыта для входа и выхода пассажиров. Поезда временно проезжают станцию без остановки", — уточнили в ведомстве.Telegram-каналы писали, что в тоннеле между "Саларьево" и "Румянцево" якобы произошло задымление.Известно, что с 24 по 28 августа планировалось закрыть движение на участке "Саларьево" — "Новомосковская" для проведения работ по подготовке к открытию новой станции "Потапово".

https://ria.ru/20240817/arbatskaya-1966754221.html

москва

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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы, происшествия