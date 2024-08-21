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В работе Telegram и WhatsApp в России возник масштабный сбой - РИА Новости, 21.08.2024
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14:18 21.08.2024 (обновлено: 15:42 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/messendzhery-1967553000.html
В работе Telegram и WhatsApp в России возник масштабный сбой
В работе Telegram и WhatsApp в России возник масштабный сбой - РИА Новости, 21.08.2024
В работе Telegram и WhatsApp в России возник масштабный сбой
Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:18
2024-08-21T15:42
россия
технологии
telegram
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями, передает корреспондент РИА Новости.Пользователи жалуются, что не могут отправлять сообщения и обновлять диалоги, идет "бесконечная" загрузка чатов.Сервис "Сбой.рф" также недоступен.Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтвердили данные о масштабном сбое в работе Telegram и WhatsApp.В ведомстве заявили, что причиной стала DDoS-атака на российских операторов связи, но по состоянию на 15:00 ее отразили. Сейчас сервисы работают в обычном режиме.
https://ria.ru/20240819/reklama-1967193750.html
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россия, технологии, telegram, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Технологии, Telegram, WhatsApp Inc., Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В работе Telegram и WhatsApp в России возник масштабный сбой

В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp в РФ произошел масштабный сбой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями, передает корреспондент РИА Новости.
Пользователи жалуются, что не могут отправлять сообщения и обновлять диалоги, идет "бесконечная" загрузка чатов.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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19 августа, 21:42
Сервис "Сбой.рф" также недоступен.
Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтвердили данные о масштабном сбое в работе Telegram и WhatsApp.
В ведомстве заявили, что причиной стала DDoS-атака на российских операторов связи, но по состоянию на 15:00 ее отразили. Сейчас сервисы работают в обычном режиме.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Эксперт рассказал об атаках на аккаунты WhatsApp перед 1 сентября
Вчера, 01:33
 
РоссияТехнологииTelegramWhatsApp Inc.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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