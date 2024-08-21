https://ria.ru/20240821/messendzhery-1967553000.html
В работе Telegram и WhatsApp в России возник масштабный сбой
В работе Telegram и WhatsApp в России возник масштабный сбой - РИА Новости, 21.08.2024
В работе Telegram и WhatsApp в России возник масштабный сбой
Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:18
2024-08-21T14:18
2024-08-21T15:42
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями, передает корреспондент РИА Новости.Пользователи жалуются, что не могут отправлять сообщения и обновлять диалоги, идет "бесконечная" загрузка чатов.Сервис "Сбой.рф" также недоступен.Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтвердили данные о масштабном сбое в работе Telegram и WhatsApp.В ведомстве заявили, что причиной стала DDoS-атака на российских операторов связи, но по состоянию на 15:00 ее отразили. Сейчас сервисы работают в обычном режиме.
https://ria.ru/20240819/reklama-1967193750.html
https://ria.ru/20240821/whatsapp-1967441702.html
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россия, технологии, telegram, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Технологии, Telegram, WhatsApp Inc., Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В работе Telegram и WhatsApp в России возник масштабный сбой
В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp в РФ произошел масштабный сбой