https://ria.ru/20240821/medvedev-1967471809.html
Медведев: поддержка Западом атаки на Курскую область ухудшило позиции ВСУ
Медведев: поддержка Западом атаки на Курскую область ухудшило позиции ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
Медведев: поддержка Западом атаки на Курскую область ухудшило позиции ВСУ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале посоветовал политику из западной страны, где готовилась провокация киевского режима в Курской... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:34
2024-08-21T09:34
2024-08-21T09:34
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курская область
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале посоветовал политику из западной страны, где готовилась провокация киевского режима в Курской области, не радоваться операции ВСУ, так как ситуация для Украины в результате акта терроризма только ухудшится. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши. "Пусть мерзкий ублюдок с противной мордой и растрёпанными белёсыми волосами из страны, где готовилась террористическая операция, не радуется ей. Его страна сделала много хуже подопечной им территории б. (бывшей - ред.) Украины", - написал Медведев, комментируя провокацию ВСУ в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240820/ssha-1967233163.html
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россия, курская область, украина, дмитрий медведев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Медведев: поддержка Западом атаки на Курскую область ухудшило позиции ВСУ
Медведев: поддержка Западом атаки на Курскую область ухудшило позиции Украины