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Медведев заявил, что Россия могла попасть в переговорный капкан - РИА Новости, 21.08.2024
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09:23 21.08.2024 (обновлено: 09:25 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/medvedev-1967470916.html
Медведев заявил, что Россия могла попасть в переговорный капкан
Медведев заявил, что Россия могла попасть в переговорный капкан - РИА Новости, 21.08.2024
Медведев заявил, что Россия могла попасть в переговорный капкан
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале считает, что до событий в Курской области для России существовала опасность попасть в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:23
2024-08-21T09:25
россия
курская область
киев
дмитрий медведев
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале считает, что до событий в Курской области для России существовала опасность попасть в "переговорный капкан" - начать ранние ненужные переговоры о мире с неясными перспективами и последствиями. "На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств. А именно – ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями", - написал Медведев.Однако после акта терроризма в Курской области "всё встало на свои места" - и теперь все понимают, что больше никаких переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага, подчеркнул он. Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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россия, курская область, киев, дмитрий медведев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Киев, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Медведев заявил, что Россия могла попасть в переговорный капкан

Медведев: до атаки на Курскую область Россия могла попасть в переговорный капкан

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале считает, что до событий в Курской области для России существовала опасность попасть в "переговорный капкан" - начать ранние ненужные переговоры о мире с неясными перспективами и последствиями.
«
"На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств. А именно – ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями", - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
Однако после акта терроризма в Курской области "всё встало на свои места" - и теперь все понимают, что больше никаких переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага, подчеркнул он.
Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Россия довела Киев до последней черты
17 августа, 00:34
 
РоссияКурская областьКиевДмитрий МедведевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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