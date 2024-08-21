Медведев заявил, что Россия могла попасть в переговорный капкан
Медведев: до атаки на Курскую область Россия могла попасть в переговорный капкан
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале считает, что до событий в Курской области для России существовала опасность попасть в "переговорный капкан" - начать ранние ненужные переговоры о мире с неясными перспективами и последствиями.
«
"На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств. А именно – ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями", - написал Медведев.
Однако после акта терроризма в Курской области "всё встало на свои места" - и теперь все понимают, что больше никаких переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага, подчеркнул он.
Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия довела Киев до последней черты
17 августа, 00:34