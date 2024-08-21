https://ria.ru/20240821/medvedev-1967470094.html
Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Курскую область
Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024
Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Курскую область
Решение Украины совершить акт терроризма в Курской области приведет к радикальному увеличению ее потерь, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:17
2024-08-21T09:17
2024-08-21T09:25
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Решение Украины совершить акт терроризма в Курской области приведет к радикальному увеличению ее потерь, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов", - написал Медведев, комментируя ситуацию в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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россия, курская область, украина, дмитрий медведев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Курскую область
Медведев: решение Киева напасть на Курскую область приведет к росту ее потерь
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Решение Украины совершить акт терроризма в Курской области приведет к радикальному увеличению ее потерь, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
.
"Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов", - написал Медведев, комментируя ситуацию в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.