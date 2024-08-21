Рейтинг@Mail.ru
Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 21.08.2024 (обновлено: 09:25 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/medvedev-1967470094.html
Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Курскую область
Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024
Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Курскую область
Решение Украины совершить акт терроризма в Курской области приведет к радикальному увеличению ее потерь, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:17
2024-08-21T09:25
россия
курская область
украина
дмитрий медведев
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967061442_0:319:3071:2047_1920x0_80_0_0_66857673782434852fe0f851c0182760.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Решение Украины совершить акт терроризма в Курской области приведет к радикальному увеличению ее потерь, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов", - написал Медведев, комментируя ситуацию в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812733.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967061442_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_bace72fcfeb16ed3f5967cda55e5d795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, украина, дмитрий медведев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Курскую область

Медведев: решение Киева напасть на Курскую область приведет к росту ее потерь

© AP PhotoПоврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области
Поврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo
Поврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Решение Украины совершить акт терроризма в Курской области приведет к радикальному увеличению ее потерь, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов", - написал Медведев, комментируя ситуацию в Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Медведев назвал условие, при котором Россия закончит СВО на Украине
8 августа, 07:41
 
РоссияКурская областьУкраинаДмитрий МедведевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала