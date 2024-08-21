https://ria.ru/20240821/malich-1967665413.html
Директором Александринского театра назначили Малича
Директором Александринского театра назначили Малича - РИА Новости, 21.08.2024
Директором Александринского театра назначили Малича
Директором Александринского театра назначен Александр Малич, сообщил в среду театр. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:57
2024-08-21T21:57
2024-08-21T21:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Директором Александринского театра назначен Александр Малич, сообщил в среду театр. "Директором Национального драматического театра России (Александринского театра) с 22 августа 2024 года назначен генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра имени Мейерхольда Александр Малич", - говорится в сообщении. В Минкультуре РФ назначение Малича подтвердили. "Директором Александринского театра назначен Александр Малич", - говорится в сообщении ведомства. Малич работает в театре с 2019 года. В прошлом он лауреат премии ТЭФИ-Регион и других профессиональных конкурсов. С апреля 2021 года пост директора Александринского театра занимал Сергей Емельянов. "Пришло время двигаться вперед - к решению новых задач и расширению горизонтов. Благодарю команду единомышленников за масштабную созидательную деятельность в стенах Александринского театра. Только вперед!", - написал Емельянов в среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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александринский театр, россия, общество
Культура, Александринский театр, Россия, Общество
Директором Александринского театра назначили Малича
Директором Александринского театра РФ назначили Александра Малича
С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Директором Александринского театра назначен Александр Малич, сообщил в среду театр.
"Директором Национального драматического театра России (Александринского театра) с 22 августа 2024 года назначен генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра имени Мейерхольда Александр Малич", - говорится в сообщении.
В Минкультуре РФ
назначение Малича подтвердили. "Директором Александринского театра назначен Александр Малич", - говорится в сообщении ведомства.
Малич работает в театре с 2019 года. В прошлом он лауреат премии ТЭФИ-Регион и других профессиональных конкурсов.
С апреля 2021 года пост директора Александринского театра занимал Сергей Емельянов.
"Пришло время двигаться вперед - к решению новых задач и расширению горизонтов. Благодарю команду единомышленников за масштабную созидательную деятельность в стенах Александринского театра. Только вперед!", - написал Емельянов в среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте".