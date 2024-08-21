https://ria.ru/20240821/latviya-1967571301.html

Из Латвии выдворили девять россиян

Из Латвии выдворили девять россиян - РИА Новости, 21.08.2024

Из Латвии выдворили девять россиян

Власти Латвии приняли решение о выдворении девяти россиян, трое уже были депортированы, заявила председатель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ)... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:17

2024-08-21T15:17

2024-08-21T15:17

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Латвии приняли решение о выдворении девяти россиян, трое уже были депортированы, заявила председатель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии Майра Розе. В марте 2024 года УДГМ сообщило, что передало в погранслужбу данные о примерно 800 россиянах, которые не имеют право на пребывание в Латвии, если они еще находятся в стране, их депортируют. В мае глава МВД Рихардс Козловскис заявил, что менее 600 из них покинули Латвию сами через третьи шенгенские страны, главным образом Эстонию, 34 россиянина МВД распорядилось депортировать, местонахождение 100 установить не удалось. "Принято девять решений о выдворении в принудительном порядке. Выполнено уже было три, еще один запросил убежища, у него есть причины, ему кажется, что его нельзя выдворять", - сказала Розе. По ее словам, около 900 человек, не выполнивших требования, уже умерли из-за преклонного возраста, еще 1500 выехали из Латвии, не дожидаясь выдворения. Порядка 1500 заявок еще рассматриваются. Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20240819/latviya-1967192590.html

https://ria.ru/20240620/latviya-1954398259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, латвия, россия, эстония, литва