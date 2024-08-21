https://ria.ru/20240821/lantsety-1967449707.html
Расчет "Ланцетов" уничтожил 12 гаубиц М777 на Херсонском направлении
Расчет "Ланцетов" уничтожил 12 гаубиц М777 на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.08.2024
Расчет "Ланцетов" уничтожил 12 гаубиц М777 на Херсонском направлении
Расчет беспилотников "Ланцет" ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил за полгода 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на правом берегу... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:03
2024-08-21T04:03
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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Расчет беспилотников "Ланцет" ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил за полгода 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" с позывным "Рысь". "Нашим расчетом на херсонском направлении было уничтожено 12 американских гаубиц М777 на протяжении полугода здесь. Мы не хотим останавливаться. Продолжаем. Ведем разведку и будем так же уничтожать. Крайнюю (М777) уничтожили неделю назад", — сообщил командир расчета. Подразделения БПЛА российских десантников в ходе СВО активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения артиллерии и военной техники противника на Херсонском направлении. Кроме того, операторы "Ланцетов" ведут разведку местности и выявляют цели для артиллерии. Командир рассказал, что подразделение ведет воздушную разведку с помощью коптеров, дронов компании Zala Aero и беспилотников Supercam. "Находим по выходам и сразу начинаем отрабатывать. "Ланцет" дорабатывает до конца. Если цель захватил, то уже как бы цель никуда не денется", — отметил офицер.
https://ria.ru/20240820/vsu-1967418163.html
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сша, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчет "Ланцетов" уничтожил 12 гаубиц М777 на Херсонском направлении
Расчет "Ланцетов" за 6 месяцев уничтожил 12 гаубиц М777 на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Расчет беспилотников "Ланцет" ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил за полгода 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" с позывным "Рысь".
"Нашим расчетом на херсонском направлении было уничтожено 12 американских гаубиц М777 на протяжении полугода здесь. Мы не хотим останавливаться. Продолжаем. Ведем разведку и будем так же уничтожать. Крайнюю (М777) уничтожили неделю назад", — сообщил командир расчета.
Подразделения БПЛА российских десантников в ходе СВО активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения артиллерии и военной техники противника на Херсонском направлении. Кроме того, операторы "Ланцетов" ведут разведку местности и выявляют цели для артиллерии.
Командир рассказал, что подразделение ведет воздушную разведку с помощью коптеров, дронов компании Zala Aero и беспилотников Supercam.
"Находим по выходам и сразу начинаем отрабатывать. "Ланцет" дорабатывает до конца. Если цель захватил, то уже как бы цель никуда не денется", — отметил офицер.