https://ria.ru/20240821/lantsety-1967449707.html

Расчет "Ланцетов" уничтожил 12 гаубиц М777 на Херсонском направлении

Расчет "Ланцетов" уничтожил 12 гаубиц М777 на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.08.2024

Расчет "Ланцетов" уничтожил 12 гаубиц М777 на Херсонском направлении

Расчет беспилотников "Ланцет" ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил за полгода 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на правом берегу... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:03

2024-08-21T04:03

2024-08-21T04:06

специальная военная операция на украине

сша

херсонская область

воздушно-десантные войска россии

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Расчет беспилотников "Ланцет" ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил за полгода 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" с позывным "Рысь". "Нашим расчетом на херсонском направлении было уничтожено 12 американских гаубиц М777 на протяжении полугода здесь. Мы не хотим останавливаться. Продолжаем. Ведем разведку и будем так же уничтожать. Крайнюю (М777) уничтожили неделю назад", — сообщил командир расчета. Подразделения БПЛА российских десантников в ходе СВО активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения артиллерии и военной техники противника на Херсонском направлении. Кроме того, операторы "Ланцетов" ведут разведку местности и выявляют цели для артиллерии. Командир рассказал, что подразделение ведет воздушную разведку с помощью коптеров, дронов компании Zala Aero и беспилотников Supercam. "Находим по выходам и сразу начинаем отрабатывать. "Ланцет" дорабатывает до конца. Если цель захватил, то уже как бы цель никуда не денется", — отметил офицер.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967418163.html

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967405639.html

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сша, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф