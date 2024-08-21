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Украинский FPV-дрон не смог сбить российский "Ланцет", рассказал боец - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:53 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/lantset-1967453300.html
Украинский FPV-дрон не смог сбить российский "Ланцет", рассказал боец
Украинский FPV-дрон не смог сбить российский "Ланцет", рассказал боец - РИА Новости, 21.08.2024
Украинский FPV-дрон не смог сбить российский "Ланцет", рассказал боец
Украинский FPV-дрон предпринял безуспешную попытку перехватить на херсонском направлении на высоте 2 километра российский барражирующий боеприпас "Ланцет",... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:53
2024-08-21T04:53
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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Украинский FPV-дрон предпринял безуспешную попытку перехватить на херсонском направлении на высоте 2 километра российский барражирующий боеприпас "Ланцет", сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Рысь". "Конечно, приходилось (участвовать в воздушный боях с БПЛА противника - ред.)… FPV противника был на 2000 (метров - ред.), пытался нас сбить, ударяя по консолям или взрываясь. Мы также пытались маневрировать. У нас все это получилось - мы вернули свою "птицу" доимой. Не получилось у них ничего", - сказал РИА Новости десантник. Подразделение беспилотников "Ланцет", которым командует этот офицер, за полгода уничтожило на правом берегу Днепра" 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html
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сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Украинский FPV-дрон не смог сбить российский "Ланцет", рассказал боец

Десантник: украинский FPV-дрон безуспешно попытался сбить российский "Ланцет"

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Украинский FPV-дрон предпринял безуспешную попытку перехватить на херсонском направлении на высоте 2 километра российский барражирующий боеприпас "Ланцет", сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Рысь".
"Конечно, приходилось (участвовать в воздушный боях с БПЛА противника - ред.)… FPV противника был на 2000 (метров - ред.), пытался нас сбить, ударяя по консолям или взрываясь. Мы также пытались маневрировать. У нас все это получилось - мы вернули свою "птицу" доимой. Не получилось у них ничего", - сказал РИА Новости десантник.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ
Вчера, 17:32
Подразделение беспилотников "Ланцет", которым командует этот офицер, за полгода уничтожило на правом берегу Днепра" 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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