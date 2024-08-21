Жителей приграничья освободят от платы за посещение детских садов в Курске
Мэр Курска: жителей курского приграничья освободят от платы за детский сад
Вид на Курск. Архивное фото
ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Вынужденно покинувшие приграничные районы Курской области семьи с детьми дошкольного возраста освободят от платы за посещение детских садов в Курске, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.
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"Еще одним решением стало освобождение семей с детьми дошкольного возраста, вынужденно покинувших приграничные районы, от родительской платы за присмотр и уход за детьми, зачисленными в муниципальные детские сады города", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в настоящее время в 85 детских садах Курска есть более 1100 свободных мест.
По словам мэра Курска, детей в возрасте до двух лет из семей приграничных районов региона будут бесплатно обеспечивать молочным питанием. Эта льгота коснется прибывших жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов, а также города Льгов Курской области.
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