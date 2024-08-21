https://ria.ru/20240821/kursk-1967522137.html

Жителей приграничья освободят от платы за посещение детских садов в Курске

Жителей приграничья освободят от платы за посещение детских садов в Курске - РИА Новости, 21.08.2024

Жителей приграничья освободят от платы за посещение детских садов в Курске

Вынужденно покинувшие приграничные районы Курской области семьи с детьми дошкольного возраста освободят от платы за посещение детских садов в Курске, сообщил... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:18

2024-08-21T12:18

2024-08-21T12:18

общество

курская область

россия

курск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Вынужденно покинувшие приграничные районы Курской области семьи с детьми дошкольного возраста освободят от платы за посещение детских садов в Курске, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале. "Еще одним решением стало освобождение семей с детьми дошкольного возраста, вынужденно покинувших приграничные районы, от родительской платы за присмотр и уход за детьми, зачисленными в муниципальные детские сады города", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время в 85 детских садах Курска есть более 1100 свободных мест. По словам мэра Курска, детей в возрасте до двух лет из семей приграничных районов региона будут бесплатно обеспечивать молочным питанием. Эта льгота коснется прибывших жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов, а также города Льгов Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/voennye-1967205027.html

https://ria.ru/20240811/zhkkh-1965560733.html

курская область

россия

курск

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общество, курская область, россия, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины