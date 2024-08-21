https://ria.ru/20240821/kursk-1967450781.html

Жительница Подмосковья рассказала о поисках пропавшей под Курском семьи

Жительница Подмосковья рассказала о поисках пропавшей под Курском семьи - РИА Новости, 21.08.2024

Жительница Подмосковья рассказала о поисках пропавшей под Курском семьи

Жительница Подмосковья Марина Гусарова рассказала РИА Новости, как беременная вместе с мужем поехала искать маму и сестру, которые пропали в Суджанском районе... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:13

2024-08-21T04:13

2024-08-21T04:13

специальная военная операция на украине

россия

курская область

курск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Жительница Подмосковья Марина Гусарова рассказала РИА Новости, как беременная вместе с мужем поехала искать маму и сестру, которые пропали в Суджанском районе Курской области после нападения на регион украинских войск. Сестра Марины Ирина Кириченко вместе с матерью неделю пряталась в погребе в приграничном селе Черкасское Поречное в Суджанском районе, спасаясь от украинских обстрелов и иностранных наемников. Обе все это время числились пропавшими без вести. Они самостоятельно вышли из села, а после на попутке добрались до Курска, где и связались со своими родственниками. По словам Марины, в их семье - пять дочерей. На момент нападения ВСУ в селе вместе с матерью находилась только ее младшая сестра, 19-летняя Ирина, все остальные выехали. "Когда началось активное наступление Украины, мама мне вечером позвонила во вторник и говорит: "Связи нет, Марина, не волнуйся, мы живы и здоровы". В среду мама звонит... у нас сестра Лиза попала под обстрел, с мальчиком они перевозили бабушку с дедушкой… Они (мать и сестра Ирина - ред.) отказались ехать. У меня истерика, паника… Я пошла искать. И в "112" звонила, и в полицию ходила, узнавала, что мне делать. Никто мне ничего не сказал", - рассказала собеседница агентства. По словам девушки, в последний раз мать звонила ей в четверг из соседнего села Русское Поречное и сообщила, что они намерены эвакуироваться, потом связь с ней была потеряна. После этого они с мужем решили поехать за ними на машине из Подмосковья в само село, однако проехать в приграничье им так и не удалось. "Я поняла на 100%, что если бы они были в безопасности, они бы позвонили... Сутки от них связи не было. Муж отрабатывает, мы садимся в машину и едем туда за ними. Отъехали от Курска примерно километров 40", - рассказала Марина. По словам девушки, когда они ехали в сторону границы, то видели пустые магазины и брошенные машины. "Мы еще проезжали недалеко от Курчатова, может, километров пять было от города. Там постоянно какие-то прилеты, видимо, были, конкретно именно туда. Там как молнии мелькали вспышки… Там мы встретили наших военных, они сказали, никак мы туда (ближе к границе - ред.) не проедем, просто физически не проедем. Там дорога в наше село полностью перекрыта. Так как я беременна, мы решили развернуться и уже в Курске искать на месте", - рассказала девушка. Марина рассказала, что искала своих родных в пунктах временного пребывания, обращалась за помощью в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", подала заявление о пропаже в полицию. На пятые сутки родственники самостоятельно вышли с ней на связь. "У них истерика была, они все в слезах, мама с Ирой, пытались объяснить, что с ними происходило, как они выбирались, что они там делали, как они шли, по какой дороге..." - вспоминает Марина. "Такого стресса я не испытывала никогда в жизни", - призналась девушка. Марина купила билеты своим родным на поезд, сейчас мать с сестрой живут у нее с мужем в Московской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240816/soldaty-1966575030.html

https://ria.ru/20240821/sudzha-1967447382.html

https://ria.ru/20240821/vsu-1967448408.html

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россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия, московская область (подмосковье)