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На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 21.08.2024
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10:18 21.08.2024 (обновлено: 10:24 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/krym-1967479016.html
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 21.08.2024
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе
Атака на Курскую область не изменит проигрышное положение ВСУ, а Украине не удастся "вернуть" Крым и новые российские территории, cообщает Le Point. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:18
2024-08-21T10:24
в мире
киев
донбасс
курская область
владимир путин
дональд трамп
камала харрис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Атака на Курскую область не изменит проигрышное положение ВСУ, а Украине не удастся "вернуть" Крым и новые российские территории, cообщает Le Point."&lt;…&gt; Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года", — пишет издание.В статье отмечается, что ВСУ выдохлись, их потери больше, чем у российской стороны, а повседневная жизнь украинцев становится все более тяжелой. Кроме того, администрации Байдена потребовалось полгода, чтобы одобрить пакет военной поддержки в 60 миллиардов долларов, и вне зависимости от того, кто станет новым президентом США, вряд ли Киев продолжит получать щедрую помощь от Вашингтона, говорится в публикации.Издание указывает, что в Москве это прекрасно понимают, поэтому президент России Владимир Путин ждет итогов выборов в Штатах. Ему было бы проще общаться с Дональдом Трампом, который обещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа, однако Камала Харрис также хочет поскорее поставить точку в противостоянии. И в случае успеха Путина у Киева и Брюсселя останется мало возможностей повлиять на условия мирного соглашения, заключает Le Point.
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донбасс
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в мире, киев, донбасс, курская область, владимир путин, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Донбасс, Курская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе

Le Point: Киев не сможет вернуть себе Крым и Донбасс

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Атака на Курскую область не изменит проигрышное положение ВСУ, а Украине не удастся "вернуть" Крым и новые российские территории, cообщает Le Point.
"<…> Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года", — пишет издание.
В статье отмечается, что ВСУ выдохлись, их потери больше, чем у российской стороны, а повседневная жизнь украинцев становится все более тяжелой. Кроме того, администрации Байдена потребовалось полгода, чтобы одобрить пакет военной поддержки в 60 миллиардов долларов, и вне зависимости от того, кто станет новым президентом США, вряд ли Киев продолжит получать щедрую помощь от Вашингтона, говорится в публикации.
Издание указывает, что в Москве это прекрасно понимают, поэтому президент России Владимир Путин ждет итогов выборов в Штатах. Ему было бы проще общаться с Дональдом Трампом, который обещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа, однако Камала Харрис также хочет поскорее поставить точку в противостоянии. И в случае успеха Путина у Киева и Брюсселя останется мало возможностей повлиять на условия мирного соглашения, заключает Le Point.
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В миреКиевДонбассКурская областьВладимир ПутинДональд ТрампКамала ХаррисВооруженные силы Украины
 
 
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