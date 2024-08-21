https://ria.ru/20240821/krym-1967479016.html

На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе

На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 21.08.2024

На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе

Атака на Курскую область не изменит проигрышное положение ВСУ, а Украине не удастся "вернуть" Крым и новые российские территории, cообщает Le Point. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:18

2024-08-21T10:18

2024-08-21T10:24

в мире

киев

донбасс

курская область

владимир путин

дональд трамп

камала харрис

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Атака на Курскую область не изменит проигрышное положение ВСУ, а Украине не удастся "вернуть" Крым и новые российские территории, cообщает Le Point."<…> Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года", — пишет издание.В статье отмечается, что ВСУ выдохлись, их потери больше, чем у российской стороны, а повседневная жизнь украинцев становится все более тяжелой. Кроме того, администрации Байдена потребовалось полгода, чтобы одобрить пакет военной поддержки в 60 миллиардов долларов, и вне зависимости от того, кто станет новым президентом США, вряд ли Киев продолжит получать щедрую помощь от Вашингтона, говорится в публикации.Издание указывает, что в Москве это прекрасно понимают, поэтому президент России Владимир Путин ждет итогов выборов в Штатах. Ему было бы проще общаться с Дональдом Трампом, который обещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа, однако Камала Харрис также хочет поскорее поставить точку в противостоянии. И в случае успеха Путина у Киева и Брюсселя останется мало возможностей повлиять на условия мирного соглашения, заключает Le Point.

https://ria.ru/20240820/svo-1967272103.html

киев

донбасс

курская область

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в мире, киев, донбасс, курская область, владимир путин, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины