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"Они все спланировали". Приговор убийцам школьницы оставил много вопросов - РИА Новости, 21.08.2024
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08:00 21.08.2024 (обновлено: 08:04 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html
"Они все спланировали". Приговор убийцам школьницы оставил много вопросов
"Они все спланировали". Приговор убийцам школьницы оставил много вопросов - РИА Новости, 21.08.2024
"Они все спланировали". Приговор убийцам школьницы оставил много вопросов
Били молотком и снимали на камеру — в Санкт-Петербурге вынесли приговор двум подросткам, убившим знакомую девочку. Жестокость преступников шокировала даже... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T08:00
2024-08-21T08:04
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Били молотком и снимали на камеру — в Санкт-Петербурге вынесли приговор двум подросткам, убившим знакомую девочку. Жестокость преступников шокировала даже силовиков. О том, почему родственники жертвы не согласны с решением суда, — в материале РИА Новости.Пикник в лесопаркеДнем 30 апреля 2023 года 13-летняя Ирина (имена всех несовершеннолетних изменены) отправилась на занятия в художественную школу. Вечером домой она не вернулась. Девочка росла в благополучной семье, раньше не пропадала. Мать сразу обратилась в полицию.Вскоре ей стали приходить странные СМС-сообщения от дочери. Сначала та убеждала, что отправилась в гости к подружке, а затем поблагодарила за все и попросила больше ее не ждать. Якобы хотела начать новую жизнь. Такое поведение насторожило мать еще больше. Дозвониться до Ирины она не смогла: телефон уже был выключен.Оперативники тем временем выяснили, что в день пропажи Ирину позвал гулять 16-летний приятель Иван. Компанию им составила 15-летняя общая знакомая Алина. Все трое договорились встретиться на окраине города и устроить пикник в парке в поселке Парголово. Перед этим зашли в магазин и закупились алкоголем.Ивана задержали спустя пару дней. На первом же допросе он признался в убийстве и согласился показать, куда спрятал труп. Следователи сперва сомневались, что подросток говорит правду. Но, добравшись до лесопарка, действительно обнаружили импровизированную могилу, а в ней тело школьницы. Судебные медики насчитали около 20 следов от ударов тяжелым предметом. Как выяснилось позже — молотком. Шансов выжить у девочки не было.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", а обоих подозреваемых по решению Выборгского районного суда отправили за решетку.Любитель оккультизмаОба подростка воспитываются в благополучных семьях. Иван среди знакомых прослыл творческой личностью с неуравновешенной психикой. "С 15 лет он вынужденно посещал психолога, имел тягу к оккультизму и интересовался сатанизмом, — говорится в петиции, составленной подругами убитой девочки. — В школу часто надевал соответствующие атрибуты и большое количество неоднозначных ювелирных украшений".Начинающий блогер завел телеграм-канал на несколько десятков человек, куда выкладывал видео с постановочными сценами. Именно там после убийства Ирины появились заметки о совершенном преступлении, но тогда на них не обратили внимание.Алину тоже характеризовали довольно положительно — в школе училась без троек, готовилась к выпускным экзаменам девятого класса.Во время избрания меры пресечения ее мать заявила собравшимся в зале журналистам, что сама в шоке от случившегося. "Она всегда была послушным ребенком и никогда не была замечена ни в каких выпивках, наркотиках или сомнительных компаниях", — сообщила женщина.Родные и знакомые Алины резонно предположили, что она попала под влияние Ивана, который и толкнул ее на преступление. Однако следователи выяснили, что пара все спланировала заранее.Допрос жертвыС будущей жертвой Иван познакомился зимой 2023-го во время прогулки в парке. Подростки несколько месяцев активно переписывались в соцсетях, а затем молодой человек предложил встретиться вживую.За несколько дней до этого он купил в строительном магазине лопаты и молоток. В лесопарке нашел безлюдное место и заранее вырыл небольшую яму, куда планировал спрятать труп.Встретившись с Ириной и выпив немного алкоголя, парочка включила камеру телефона и начала задавать школьнице вопросы. Затем Иван ненадолго отлучился, и "допрос" продолжала одна Алина. В какой-то момент молодой человек вновь появился в кадре — позади жертвы с молотков в руке.Затем он бросился на семиклассницу и начал бить ее по голове. Сообщница хладнокровно продолжала снимать, даже не пытаясь помешать. Позже шокирующую запись оперативники найдут в телефоне подростка.Убедившись, что Ирина мертва, сообщники перетащили тело в яму и закопали. Затем как ни в чем не бывало вернулись домой, а на следующий день спокойно пошли в школу. По словам одноклассников и учителей, ничего странного в поведении убийц в тот день они не заметили. Иван лишь написал в телеграм-канале, что "теперь доказал свое величие".Судебно-психиатрическая экспертиза признала подростков вменяемыми. Кроме группового убийства по предварительному сговору, их также обвинили в краже: с телефона жертвы они перевели себе несколько сотен рублей. Затем один из соучастников разбил мобильник.Суд проходил в закрытом режиме. Ивану назначили семь лет колонии, а его знакомой — шесть. Мать убитой девочки осталась недовольна приговором, посчитав его слишком мягким, и на днях обжаловала решение. Напомним, что по российскому законодательству максимальное наказание для несовершеннолетних — не более десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240811/kriminal-1965195966.html
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происшествия
Происшествия
"Они все спланировали". Приговор убийцам школьницы оставил много вопросов

Мать жестоко убитой школьницы из Санкт-Петербурга обжалует приговор суда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Били молотком и снимали на камеру — в Санкт-Петербурге вынесли приговор двум подросткам, убившим знакомую девочку. Жестокость преступников шокировала даже силовиков. О том, почему родственники жертвы не согласны с решением суда, — в материале РИА Новости.

Пикник в лесопарке

Днем 30 апреля 2023 года 13-летняя Ирина (имена всех несовершеннолетних изменены) отправилась на занятия в художественную школу. Вечером домой она не вернулась. Девочка росла в благополучной семье, раньше не пропадала. Мать сразу обратилась в полицию.
Вскоре ей стали приходить странные СМС-сообщения от дочери. Сначала та убеждала, что отправилась в гости к подружке, а затем поблагодарила за все и попросила больше ее не ждать. Якобы хотела начать новую жизнь. Такое поведение насторожило мать еще больше. Дозвониться до Ирины она не смогла: телефон уже был выключен.
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Оперативники тем временем выяснили, что в день пропажи Ирину позвал гулять 16-летний приятель Иван. Компанию им составила 15-летняя общая знакомая Алина. Все трое договорились встретиться на окраине города и устроить пикник в парке в поселке Парголово. Перед этим зашли в магазин и закупились алкоголем.
Ивана задержали спустя пару дней. На первом же допросе он признался в убийстве и согласился показать, куда спрятал труп. Следователи сперва сомневались, что подросток говорит правду. Но, добравшись до лесопарка, действительно обнаружили импровизированную могилу, а в ней тело школьницы. Судебные медики насчитали около 20 следов от ударов тяжелым предметом. Как выяснилось позже — молотком. Шансов выжить у девочки не было.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", а обоих подозреваемых по решению Выборгского районного суда отправили за решетку.
© Фото : ГСУ СКР по городу Санкт-ПетербургуМесто, где нашли тело школьницы
Место, где нашли тело школьницы - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу
Место, где нашли тело школьницы

Любитель оккультизма

Оба подростка воспитываются в благополучных семьях. Иван среди знакомых прослыл творческой личностью с неуравновешенной психикой. "С 15 лет он вынужденно посещал психолога, имел тягу к оккультизму и интересовался сатанизмом, — говорится в петиции, составленной подругами убитой девочки. — В школу часто надевал соответствующие атрибуты и большое количество неоднозначных ювелирных украшений".
Начинающий блогер завел телеграм-канал на несколько десятков человек, куда выкладывал видео с постановочными сценами. Именно там после убийства Ирины появились заметки о совершенном преступлении, но тогда на них не обратили внимание.
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Алину тоже характеризовали довольно положительно — в школе училась без троек, готовилась к выпускным экзаменам девятого класса.
Во время избрания меры пресечения ее мать заявила собравшимся в зале журналистам, что сама в шоке от случившегося. "Она всегда была послушным ребенком и никогда не была замечена ни в каких выпивках, наркотиках или сомнительных компаниях", — сообщила женщина.
Родные и знакомые Алины резонно предположили, что она попала под влияние Ивана, который и толкнул ее на преступление. Однако следователи выяснили, что пара все спланировала заранее.
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Допрос жертвы

С будущей жертвой Иван познакомился зимой 2023-го во время прогулки в парке. Подростки несколько месяцев активно переписывались в соцсетях, а затем молодой человек предложил встретиться вживую.
За несколько дней до этого он купил в строительном магазине лопаты и молоток. В лесопарке нашел безлюдное место и заранее вырыл небольшую яму, куда планировал спрятать труп.
Встретившись с Ириной и выпив немного алкоголя, парочка включила камеру телефона и начала задавать школьнице вопросы. Затем Иван ненадолго отлучился, и "допрос" продолжала одна Алина. В какой-то момент молодой человек вновь появился в кадре — позади жертвы с молотков в руке.
© Фото : ГСУ СКР по городу Санкт-ПетербургуОрудие преступления
Орудие преступления - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу
Орудие преступления
Затем он бросился на семиклассницу и начал бить ее по голове. Сообщница хладнокровно продолжала снимать, даже не пытаясь помешать. Позже шокирующую запись оперативники найдут в телефоне подростка.
Убедившись, что Ирина мертва, сообщники перетащили тело в яму и закопали. Затем как ни в чем не бывало вернулись домой, а на следующий день спокойно пошли в школу. По словам одноклассников и учителей, ничего странного в поведении убийц в тот день они не заметили. Иван лишь написал в телеграм-канале, что "теперь доказал свое величие".
Судебно-психиатрическая экспертиза признала подростков вменяемыми. Кроме группового убийства по предварительному сговору, их также обвинили в краже: с телефона жертвы они перевели себе несколько сотен рублей. Затем один из соучастников разбил мобильник.
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Суд проходил в закрытом режиме. Ивану назначили семь лет колонии, а его знакомой — шесть. Мать убитой девочки осталась недовольна приговором, посчитав его слишком мягким, и на днях обжаловала решение. Напомним, что по российскому законодательству максимальное наказание для несовершеннолетних — не более десяти лет лишения свободы.
 
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