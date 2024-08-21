https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html

"Они все спланировали". Приговор убийцам школьницы оставил много вопросов

"Они все спланировали". Приговор убийцам школьницы оставил много вопросов - РИА Новости, 21.08.2024

"Они все спланировали". Приговор убийцам школьницы оставил много вопросов

Били молотком и снимали на камеру — в Санкт-Петербурге вынесли приговор двум подросткам, убившим знакомую девочку. Жестокость преступников шокировала даже... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:00

2024-08-21T08:00

2024-08-21T08:04

происшествия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Били молотком и снимали на камеру — в Санкт-Петербурге вынесли приговор двум подросткам, убившим знакомую девочку. Жестокость преступников шокировала даже силовиков. О том, почему родственники жертвы не согласны с решением суда, — в материале РИА Новости.Пикник в лесопаркеДнем 30 апреля 2023 года 13-летняя Ирина (имена всех несовершеннолетних изменены) отправилась на занятия в художественную школу. Вечером домой она не вернулась. Девочка росла в благополучной семье, раньше не пропадала. Мать сразу обратилась в полицию.Вскоре ей стали приходить странные СМС-сообщения от дочери. Сначала та убеждала, что отправилась в гости к подружке, а затем поблагодарила за все и попросила больше ее не ждать. Якобы хотела начать новую жизнь. Такое поведение насторожило мать еще больше. Дозвониться до Ирины она не смогла: телефон уже был выключен.Оперативники тем временем выяснили, что в день пропажи Ирину позвал гулять 16-летний приятель Иван. Компанию им составила 15-летняя общая знакомая Алина. Все трое договорились встретиться на окраине города и устроить пикник в парке в поселке Парголово. Перед этим зашли в магазин и закупились алкоголем.Ивана задержали спустя пару дней. На первом же допросе он признался в убийстве и согласился показать, куда спрятал труп. Следователи сперва сомневались, что подросток говорит правду. Но, добравшись до лесопарка, действительно обнаружили импровизированную могилу, а в ней тело школьницы. Судебные медики насчитали около 20 следов от ударов тяжелым предметом. Как выяснилось позже — молотком. Шансов выжить у девочки не было.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", а обоих подозреваемых по решению Выборгского районного суда отправили за решетку.Любитель оккультизмаОба подростка воспитываются в благополучных семьях. Иван среди знакомых прослыл творческой личностью с неуравновешенной психикой. "С 15 лет он вынужденно посещал психолога, имел тягу к оккультизму и интересовался сатанизмом, — говорится в петиции, составленной подругами убитой девочки. — В школу часто надевал соответствующие атрибуты и большое количество неоднозначных ювелирных украшений".Начинающий блогер завел телеграм-канал на несколько десятков человек, куда выкладывал видео с постановочными сценами. Именно там после убийства Ирины появились заметки о совершенном преступлении, но тогда на них не обратили внимание.Алину тоже характеризовали довольно положительно — в школе училась без троек, готовилась к выпускным экзаменам девятого класса.Во время избрания меры пресечения ее мать заявила собравшимся в зале журналистам, что сама в шоке от случившегося. "Она всегда была послушным ребенком и никогда не была замечена ни в каких выпивках, наркотиках или сомнительных компаниях", — сообщила женщина.Родные и знакомые Алины резонно предположили, что она попала под влияние Ивана, который и толкнул ее на преступление. Однако следователи выяснили, что пара все спланировала заранее.Допрос жертвыС будущей жертвой Иван познакомился зимой 2023-го во время прогулки в парке. Подростки несколько месяцев активно переписывались в соцсетях, а затем молодой человек предложил встретиться вживую.За несколько дней до этого он купил в строительном магазине лопаты и молоток. В лесопарке нашел безлюдное место и заранее вырыл небольшую яму, куда планировал спрятать труп.Встретившись с Ириной и выпив немного алкоголя, парочка включила камеру телефона и начала задавать школьнице вопросы. Затем Иван ненадолго отлучился, и "допрос" продолжала одна Алина. В какой-то момент молодой человек вновь появился в кадре — позади жертвы с молотков в руке.Затем он бросился на семиклассницу и начал бить ее по голове. Сообщница хладнокровно продолжала снимать, даже не пытаясь помешать. Позже шокирующую запись оперативники найдут в телефоне подростка.Убедившись, что Ирина мертва, сообщники перетащили тело в яму и закопали. Затем как ни в чем не бывало вернулись домой, а на следующий день спокойно пошли в школу. По словам одноклассников и учителей, ничего странного в поведении убийц в тот день они не заметили. Иван лишь написал в телеграм-канале, что "теперь доказал свое величие".Судебно-психиатрическая экспертиза признала подростков вменяемыми. Кроме группового убийства по предварительному сговору, их также обвинили в краже: с телефона жертвы они перевели себе несколько сотен рублей. Затем один из соучастников разбил мобильник.Суд проходил в закрытом режиме. Ивану назначили семь лет колонии, а его знакомой — шесть. Мать убитой девочки осталась недовольна приговором, посчитав его слишком мягким, и на днях обжаловала решение. Напомним, что по российскому законодательству максимальное наказание для несовершеннолетних — не более десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240811/kriminal-1965195966.html

https://ria.ru/20240731/kriiminal-1962932285.html

https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html

https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия