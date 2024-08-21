https://ria.ru/20240821/koreya-1967458601.html

Сеул может отказаться от поставок оружия Киеву, считают эксперты

Сеул может отказаться от поставок оружия Киеву, считают эксперты - РИА Новости, 21.08.2024

Сеул может отказаться от поставок оружия Киеву, считают эксперты

Введение в Южной Корее обязательного одобрения парламентом случаев отправки летальных вооружений странам в состоянии вооруженного конфликта могло бы при... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T06:25

2024-08-21T06:25

2024-08-21T06:25

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СЕУЛ, 21 авг – РИА Новости. Введение в Южной Корее обязательного одобрения парламентом случаев отправки летальных вооружений странам в состоянии вооруженного конфликта могло бы при необходимости стать для Сеула способом освободиться от давления США в вопросе поставки оружия Киеву, заявили РИА Новости южнокорейские эксперты. Депутат главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Хан Чжон Э, член парламентского комитета по иностранным делам и объединению ранее в августе представила законопроект о внесении изменений в "Закон об управлении военными поставками", согласно которому министр обороны стал бы обязан заранее получать согласие парламента при передаче или продаже летального оружия другим странам. Целью такого законопроекта является предотвращение ухудшения отношений с конфликтующими странами, что может негативно сказаться на национальных интересах Южной Кореи, за счет усиления контроля со стороны законодательной власти. Как пояснил РИА Новости профессор политологии Сеульского национального университета Ли Чжон Чхоль, введение необходимости одобрения парламентом отправки летальных вооружений странам в состоянии вооруженного конфликта могло бы стать для Сеула способом освободиться от давления США в вопросе поставки оружия Киеву. "Если Южная Корея, несмотря на значительное давление со стороны США, решит не отправлять летальное оружие в Украину из-за опасений по поводу реакции России, данный законопроект может служить основанием для отказа в оказании такой помощи, ссылаясь на отсутствие согласия парламента", - пояснил профессор. Законопроект депутата от демократов предусматривает обязательное согласие парламента на "передачу или продажу летального боевого оборудования и боеприпасов, определенных президентским указом, странам, находящимся в состоянии войны или гражданской войны". Сейчас такое согласие не требуется. "Законопроект Хан Чжон Э – это то, что должно сделать оппозиция, представляющая мнение большинства, да и для правящей партии, которая находится под мощным давлением со стороны США, это может стать механизмом, который позволил бы утверждать, что Южная Корея не может предоставить летальное оружие (Украине – ред) из-за сопротивления парламента, в соответствии с принципом разделения властей", - отметил профессор Университета Хансин Ли Хэ Ён. В парламенте Южной Кореи сейчас большинство занимает оппозиционная Объединенная демократическая партия. Демократы снова получили большинство в результате выборов в апреле. Следующие парламентские выборы состоятся в 2028 году. Эксперт также подчеркнул, что поддержка оружием одной из сторон конфликта обычно рассматривается как "акт объявления войны", и Южная Корея уже приблизилась к обозначенной Россией "красной линии", косвенно отправляя "снаряды, компоненты дронов и ракеты" в Украину. Лидер правящей партии "Гражданская сила" Чу Гён Хо не стал отвечать на запрос РИА Новости о законопроекте, заявив, что Сеул сейчас и так не оказывает помощь подобным странам летальным оружием. Помогать ли Киеву Ранее в Сеуле заявили, что Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оглашая позицию южнокорейского правительства в отношении нового договора России и КНДР, директор Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжин отметил, что Сеулу пока не известны детали российско-северокорейских консультаций в Пхеньяне, и представленная позиция основывается лишь на тексте опубликованного договора. До сих пор Южная Корея придерживалась позиции о невозможности поставок Киеву летальных вооружений, но не ограничивала себя в оказании Украине нелетальной военной, экономической и других видов помощи. Президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в КНДР и Вьетнам назвал поставки оружия Украине возможной "большой ошибкой" и заявил, что РФ в таком случае может принять соответствующие решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР, учитывая договоренности с этой страной. Еще в апреле президентская администрация Южной Кореи утверждала, что поставки летального оружия зарубеж никак не запрещены законом. Оппозиция Южной Кореи на этом фоне стала требовать введения обязательного одобрения парламентом экспорта чувствительных стратегических предметов и материалов, в перечень которых входит и оружие.

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955584362.html

https://ria.ru/20240403/mid-1937575291.html

https://ria.ru/20240717/yuzhnaya_koreya-1960122421.html

https://ria.ru/20240708/rossija-1958298409.html

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в мире, южная корея, россия, украина, владимир путин