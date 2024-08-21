https://ria.ru/20240821/kontakty-1967456879.html
В Сенате США сочли, что контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие
В Сенате США сочли, что контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие - РИА Новости, 21.08.2024
В Сенате США сочли, что контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие
В Сенате США считают, что проведение контактов с Россией по украинской проблематике в ближайшем будущем маловероятно, однако убеждены, что наличие любого... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:47
2024-08-21T05:47
2024-08-21T07:59
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ЧИКАГО (США), 21 авг - РИА Новости. В Сенате США считают, что проведение контактов с Россией по украинской проблематике в ближайшем будущем маловероятно, однако убеждены, что наличие любого диалога полезнее, нежели его полное отсутствие, заявил РИА Новости источник в верхней палате американского конгресса.Отвечая на полях проходящего в Чикаго общенационального съезда демократов на вопрос о том, как он оценивает перспективу проведения подобных контактов, собеседник сказал: "Не в ближайшем будущем".Вместе с тем, источник агентства в Сенате США выразил уверенность в том, что любое взаимодействие между странами, подразумевающее наличие диалога, "гораздо полезнее, нежели его абсолютное отсутствие".
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россия, украина, сша, в мире, чикаго
Россия, Украина, США, В мире, Чикаго
В Сенате США сочли, что контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие
В США не планируют контакты с Россией по Украине в ближайшем будущем