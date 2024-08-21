https://ria.ru/20240821/kontakty-1967456879.html

В Сенате США сочли, что контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие

В Сенате США сочли, что контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие - РИА Новости, 21.08.2024

В Сенате США сочли, что контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие

В Сенате США считают, что проведение контактов с Россией по украинской проблематике в ближайшем будущем маловероятно, однако убеждены, что наличие любого... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:47

2024-08-21T05:47

2024-08-21T07:59

россия

украина

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ЧИКАГО (США), 21 авг - РИА Новости. В Сенате США считают, что проведение контактов с Россией по украинской проблематике в ближайшем будущем маловероятно, однако убеждены, что наличие любого диалога полезнее, нежели его полное отсутствие, заявил РИА Новости источник в верхней палате американского конгресса.Отвечая на полях проходящего в Чикаго общенационального съезда демократов на вопрос о том, как он оценивает перспективу проведения подобных контактов, собеседник сказал: "Не в ближайшем будущем".Вместе с тем, источник агентства в Сенате США выразил уверенность в том, что любое взаимодействие между странами, подразумевающее наличие диалога, "гораздо полезнее, нежели его абсолютное отсутствие".

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

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россия, украина, сша, в мире, чикаго