Победители конкурса iPhone Photography Awards-2024

Обладателем главного приза за черно-белый снимок сделанный в океанариуме "Мальчик встречает акулу" стал Эрин Брукс (Erin Brooks).
Обладателем главного приза за черно-белый снимок сделанный в океанариуме "Мальчик встречает акулу" стал Эрин Брукс (Erin Brooks).
Снимок "Лагерь спасателей" фотографа Глена Уилберта (Glen Wilbert), занял первое место в категории "Фотограф года".
Снимок "Лагерь спасателей" фотографа Глена Уилберта (Glen Wilbert), занял первое место в категории "Фотограф года".
Кадр "Ученики" фотографа из США Энтони Мореаля (Anthony Maureal), сделанный в Камбоджи получил второе место.
Кадр "Ученики" фотографа из США Энтони Мореаля (Anthony Maureal), сделанный в Камбоджи получил второе место.
В категории "Портрет" первое место получил россиянин Артем Колеганов.
В категории "Портрет" первое место получил россиянин Артем Колеганов.
Третье место завоевал Вэньлун Цзян (Wenlong Jiang) с архитектурной фотографией "Китай".
Третье место завоевал Вэньлун Цзян (Wenlong Jiang) с архитектурной фотографией "Китай".
В номинации "Путешествия" фаворитом стал снимок "Сахара", сделанный в пустыне фотографом из Швеции Халидом Махмудом (Khalid Mahmood).
В номинации "Путешествия" фаворитом стал снимок "Сахара", сделанный в пустыне фотографом из Швеции Халидом Махмудом (Khalid Mahmood).
Фотограф из Вьетнама Туан Вьет (Tuan Viet) был высоко оценен жюри в категории "Образ жизни".
Фотограф из Вьетнама Туан Вьет (Tuan Viet) был высоко оценен жюри в категории "Образ жизни".
Фотограф из Китая Цзюнь Ху (Jun Hu) запечатлевший забавный кадр с названием "Что у тебя на уме?" занял первое место в категории "Другое".
Фотограф из Китая Цзюнь Ху (Jun Hu) запечатлевший забавный кадр с названием "Что у тебя на уме?" занял первое место в категории "Другое".
Первое место в категории "Природа" получил снимок "Поток" фотографа из Японии Шиньи Итаханы (Shinya Itahana).
Первое место в категории "Природа" получил снимок "Поток" фотографа из Японии Шиньи Итаханы (Shinya Itahana).
Ночной снимок из Азербайджана Дениса Давыдова (Denis Davydov), был высоко отмечен жюри.
Ночной снимок из Азербайджана Дениса Давыдова (Denis Davydov), был высоко отмечен жюри.
Артем Борисенко (Artem Borisenko) из Белоруссии заснял опавшие лепестки на воде, жюри конкурса снимок понравился.
Артем Борисенко (Artem Borisenko) из Белоруссии заснял опавшие лепестки на воде, жюри конкурса снимок понравился.
Снимок фотографа из Турции Саад Захаби (Saad Zahabi) отметили в категории "Другое".
Снимок фотографа из Турции Саад Захаби (Saad Zahabi) отметили в категории "Другое".
В категории "Животные" первое место получил кадр "Охотник, лошадь и гончие" фотографа из Великобритании Колина Хоскинса (Colin Hoskins).
В категории "Животные" первое место получил кадр "Охотник, лошадь и гончие" фотографа из Великобритании Колина Хоскинса (Colin Hoskins).
В "Архитектуре" первое место получил Лепин Ченг (Leping Cheng) из Китая, за снимок "Вход в Fancy Land".
В "Архитектуре" первое место получил Лепин Ченг (Leping Cheng) из Китая, за снимок "Вход в Fancy Land".
В разделе "Люди" снимок "Умпа-лумпа" фотографа из США Брука Вилена (Brooke Wilen) завоевал первое место.
В разделе "Люди" снимок "Умпа-лумпа" фотографа из США Брука Вилена (Brooke Wilen) завоевал первое место.
Снимок "На качелях детства" Даниэля де Серкейра (Daniel de Cerqueira) из Бразилии занял первое место в категории "Дети".
Снимок "На качелях детства" Даниэля де Серкейра (Daniel de Cerqueira) из Бразилии занял первое место в категории "Дети".
Первое место в разделе "Пейзаж" получил кадр "Ночное небо на озере Текапо", сделанный фотографом из Тайваня Пэдди Чао.
Первое место в разделе "Пейзаж" получил кадр "Ночное небо на озере Текапо", сделанный фотографом из Тайваня Пэдди Чао.
Эндрю Беккера (Andrew Becker) из ЮАР высоко оценили в категории "Пейзаж".
Эндрю Беккера (Andrew Becker) из ЮАР высоко оценили в категории "Пейзаж".
В категории "Абстрактная фотография" первое место взял снимок "Пита Пинта" Хосе Мануэля Гарсия Гонсалеса из Испании.
В категории "Абстрактная фотография" первое место взял снимок "Пита Пинта" Хосе Мануэля Гарсия Гонсалеса из Испании.
Снимок фотографа из Индии Саннида Райчаудхури (Sannidh Raychaudhuri), отметили в категории "Образ жизни".
Снимок фотографа из Индии Саннида Райчаудхури (Sannidh Raychaudhuri), отметили в категории "Образ жизни".