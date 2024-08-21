https://ria.ru/20240821/konkurs-1967499231.html

Победители конкурса iPhone Photography Awards-2024

Победители конкурса iPhone Photography Awards-2024 - РИА Новости, 21.08.2024

Победители конкурса iPhone Photography Awards-2024

IPPAWARDS 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира, использующих iPhone или iPad. Завораживающие работы лауреатов и талантливых фотохудожников — в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:16

2024-08-21T15:16

2024-08-21T15:16

фото

в мире

люди

природа

архитектура

фотография

культура

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IPPAWARDS 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира, использующих iPhone или iPad. Завораживающие работы лауреатов и талантливых фотохудожников — в фотоленте Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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