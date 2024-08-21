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Победители конкурса iPhone Photography Awards-2024 - РИА Новости, 21.08.2024
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15:16 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/konkurs-1967499231.html
Победители конкурса iPhone Photography Awards-2024
Победители конкурса iPhone Photography Awards-2024 - РИА Новости, 21.08.2024
Победители конкурса iPhone Photography Awards-2024
IPPAWARDS 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира, использующих iPhone или iPad. Завораживающие работы лауреатов и талантливых фотохудожников — в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:16
2024-08-21T15:16
фото
в мире
люди
природа
архитектура
фотография
культура
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IPPAWARDS 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира, использующих iPhone или iPad. Завораживающие работы лауреатов и талантливых фотохудожников — в фотоленте Ria.ru.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
фото, фото, в мире, люди, природа, архитектура, фотография, культура, искусство
Фото, В мире, люди, природа, Архитектура, Фотография, Культура, Искусство

Победители конкурса iPhone Photography Awards-2024

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IPPAWARDS 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира, использующих iPhone или iPad. Завораживающие работы лауреатов и талантливых фотохудожников — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : IPPAWARDS 2024/Erin Brooks

Обладателем главного приза за черно-белый снимок сделанный в океанариуме "Мальчик встречает акулу" стал Эрин Брукс (Erin Brooks).

Снимок Boy Meets Shark фотографа из США Erin Brooks, победивший в конкурсе IPPAWARDS 2024

Обладателем главного приза за черно-белый снимок сделанный в океанариуме "Мальчик встречает акулу" стал Эрин Брукс (Erin Brooks).

© Фото : IPPAWARDS 2024/Erin Brooks
1 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Glen Wilbert

Снимок "Лагерь спасателей" фотографа Глена Уилберта (Glen Wilbert), занял первое место в категории "Фотограф года".

Снимок Lifeguard Camp фотографа из США Glen Wilbert, занявший 1 место в категории Photographer of the Year конкурса IPPAWARDS 2024

Снимок "Лагерь спасателей" фотографа Глена Уилберта (Glen Wilbert), занял первое место в категории "Фотограф года".

© Фото : IPPAWARDS 2024/Glen Wilbert
2 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Anthony Maureal

Кадр "Ученики" фотографа из США Энтони Мореаля (Anthony Maureal), сделанный в Камбоджи получил второе место.

Снимок Pupils фотографа из США Anthony Maureal, занявший 2 место в категории Photographer of the Year конкурса IPPAWARDS 2024

Кадр "Ученики" фотографа из США Энтони Мореаля (Anthony Maureal), сделанный в Камбоджи получил второе место.

© Фото : IPPAWARDS 2024/Anthony Maureal
3 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Artem Koleganov

В категории "Портрет" первое место получил россиянин Артем Колеганов.

Снимок Grace фотографа из Германии Artem Koleganov, занявший первое место в категории Portrait конкурса IPPAWARDS 2024

В категории "Портрет" первое место получил россиянин Артем Колеганов.

© Фото : IPPAWARDS 2024/Artem Koleganov
4 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Wenlong Jiang

Третье место завоевал Вэньлун Цзян (Wenlong Jiang) с архитектурной фотографией "Китай".

Снимок фотографа из Китая Wenlong Jiang, занявший 3 место в категории Photographer of the Year конкурса IPPAWARDS 2024

Третье место завоевал Вэньлун Цзян (Wenlong Jiang) с архитектурной фотографией "Китай".

© Фото : IPPAWARDS 2024/Wenlong Jiang
5 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Khalid Mahmood

В номинации "Путешествия" фаворитом стал снимок "Сахара", сделанный в пустыне фотографом из Швеции Халидом Махмудом (Khalid Mahmood).

Снимок Sahara Surfing фотографа из Швеции Khalid Mahmood, занявший первое место в категории Travel конкурса IPPAWARDS 2024

В номинации "Путешествия" фаворитом стал снимок "Сахара", сделанный в пустыне фотографом из Швеции Халидом Махмудом (Khalid Mahmood).

© Фото : IPPAWARDS 2024/Khalid Mahmood
6 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Tuan Viet

Фотограф из Вьетнама Туан Вьет (Tuan Viet) был высоко оценен жюри в категории "Образ жизни".

Снимок фотографа из Вьетнама Tuan Viet, высоко оцененный в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2024

Фотограф из Вьетнама Туан Вьет (Tuan Viet) был высоко оценен жюри в категории "Образ жизни".

© Фото : IPPAWARDS 2024/Tuan Viet
7 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Jun Hu

Фотограф из Китая Цзюнь Ху (Jun Hu) запечатлевший забавный кадр с названием "Что у тебя на уме?" занял первое место в категории "Другое".

Снимок What’s on your mind? фотографа из Китая Jun Hu, занявший первое место в категории Other конкурса IPPAWARDS 2024

Фотограф из Китая Цзюнь Ху (Jun Hu) запечатлевший забавный кадр с названием "Что у тебя на уме?" занял первое место в категории "Другое".

© Фото : IPPAWARDS 2024/Jun Hu
8 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Shinya Itahana

Первое место в категории "Природа" получил снимок "Поток" фотографа из Японии Шиньи Итаханы (Shinya Itahana).

Снимок Stream фотографа из Японии Shinya Itahana, занявший первое место в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2024

Первое место в категории "Природа" получил снимок "Поток" фотографа из Японии Шиньи Итаханы (Shinya Itahana).

© Фото : IPPAWARDS 2024/Shinya Itahana
9 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Denis Davydov

Ночной снимок из Азербайджана Дениса Давыдова (Denis Davydov), был высоко отмечен жюри.

Снимок фотографа из Азербайджана Denis Davydov, высоко оцененный в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2024

Ночной снимок из Азербайджана Дениса Давыдова (Denis Davydov), был высоко отмечен жюри.

© Фото : IPPAWARDS 2024/Denis Davydov
10 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Artem Borisenko

Артем Борисенко (Artem Borisenko) из Белоруссии заснял опавшие лепестки на воде, жюри конкурса снимок понравился.

Снимок фотографа из Белоруссии Artem Borisenko, высоко оцененный в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2024

Артем Борисенко (Artem Borisenko) из Белоруссии заснял опавшие лепестки на воде, жюри конкурса снимок понравился.

© Фото : IPPAWARDS 2024/Artem Borisenko
11 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Saad Zahabi

Снимок фотографа из Турции Саад Захаби (Saad Zahabi) отметили в категории "Другое".

Снимок фотографа из Турции Saad Zahabi, высоко оцененный в категории Other конкурсе IPPAWARDS 2024

Снимок фотографа из Турции Саад Захаби (Saad Zahabi) отметили в категории "Другое".

© Фото : IPPAWARDS 2024/Saad Zahabi
12 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Colin Hoskins

В категории "Животные" первое место получил кадр "Охотник, лошадь и гончие" фотографа из Великобритании Колина Хоскинса (Colin Hoskins).

Снимок Huntsman, Horse & Hounds фотографа из Великобритании Colin Hoskins, занявший первое место в категории Animals конкурса IPPAWARDS 2024

В категории "Животные" первое место получил кадр "Охотник, лошадь и гончие" фотографа из Великобритании Колина Хоскинса (Colin Hoskins).

© Фото : IPPAWARDS 2024/Colin Hoskins
13 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Leping Cheng

В "Архитектуре" первое место получил Лепин Ченг (Leping Cheng) из Китая, за снимок "Вход в Fancy Land".

Снимок Entrance to the Fancy Land фотографа из Китая Leping Cheng, занявший первое место в категории Architecture конкурса IPPAWARDS 2024

В "Архитектуре" первое место получил Лепин Ченг (Leping Cheng) из Китая, за снимок "Вход в Fancy Land".

© Фото : IPPAWARDS 2024/Leping Cheng
14 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Brooke Wilen

В разделе "Люди" снимок "Умпа-лумпа" фотографа из США Брука Вилена (Brooke Wilen) завоевал первое место.

Снимок Oompa Loompa фотографа из США Brooke Wilen, занявший первое место в категории People конкурса IPPAWARDS 2024

В разделе "Люди" снимок "Умпа-лумпа" фотографа из США Брука Вилена (Brooke Wilen) завоевал первое место.

© Фото : IPPAWARDS 2024/Brooke Wilen
15 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Daniel de Cerqueira,

Снимок "На качелях детства" Даниэля де Серкейра (Daniel de Cerqueira) из Бразилии занял первое место в категории "Дети".

Снимок On the Swing of Childhood фотографа из Бразилии Daniel de Cerqueira, занявший первое место в категории Children конкурса IPPAWARDS 2024

Снимок "На качелях детства" Даниэля де Серкейра (Daniel de Cerqueira) из Бразилии занял первое место в категории "Дети".

© Фото : IPPAWARDS 2024/Daniel de Cerqueira,
16 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Paddy Chao

Первое место в разделе "Пейзаж" получил кадр "Ночное небо на озере Текапо", сделанный фотографом из Тайваня Пэдди Чао.

Снимок Night Sky in Lake Tekapo фотографа из Тайвани Paddy Chao, занявший первое место в категории Landscape конкурса IPPAWARDS 2024

Первое место в разделе "Пейзаж" получил кадр "Ночное небо на озере Текапо", сделанный фотографом из Тайваня Пэдди Чао.

© Фото : IPPAWARDS 2024/Paddy Chao
17 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Andrew Becker

Эндрю Беккера (Andrew Becker) из ЮАР высоко оценили в категории "Пейзаж".

Снимок фотографа из ЮАР Andrew Becker, высоко оцененный в категории Landscape конкурса IPPAWARDS 2024

Эндрю Беккера (Andrew Becker) из ЮАР высоко оценили в категории "Пейзаж".

© Фото : IPPAWARDS 2024/Andrew Becker
18 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Jose Manuel Garcia Gonzalez

В категории "Абстрактная фотография" первое место взял снимок "Пита Пинта" Хосе Мануэля Гарсия Гонсалеса из Испании.

Снимок Pita Pinta фотографа из Испании Jose Manuel Garcia Gonzalez, занявший первое место в категории Abstract конкурса IPPAWARDS 2024

В категории "Абстрактная фотография" первое место взял снимок "Пита Пинта" Хосе Мануэля Гарсия Гонсалеса из Испании.

© Фото : IPPAWARDS 2024/Jose Manuel Garcia Gonzalez
19 из 20
© Фото : IPPAWARDS 2024/Sannidh Raychaudhuri

Снимок фотографа из Индии Саннида Райчаудхури (Sannidh Raychaudhuri), отметили в категории "Образ жизни".

Снимок фотографа из Индии Sannidh Raychaudhuri, высоко оцененный в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2024

Снимок фотографа из Индии Саннида Райчаудхури (Sannidh Raychaudhuri), отметили в категории "Образ жизни".

© Фото : IPPAWARDS 2024/Sannidh Raychaudhuri
20 из 20
 
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