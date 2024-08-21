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Байден обсудил с Нетаньяху деэскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.08.2024
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22:47 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/konflikt-1967671973.html
Байден обсудил с Нетаньяху деэскалацию на Ближнем Востоке
Байден обсудил с Нетаньяху деэскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.08.2024
Байден обсудил с Нетаньяху деэскалацию на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по деэскалации на Ближнем Востоке, сообщает Белый дом. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:47
2024-08-21T22:47
в мире
сша
израиль
катар
джо байден
биньямин нетаньяху
абдель фаттах ас-сиси
хамас
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по деэскалации на Ближнем Востоке, сообщает Белый дом. "Байден говорил с Нетаньяху, чтобы обсудить прекращение огня и освобождение заложников, а также дипломатические усилия для деэскалации напряжения в регионе. К звонку также присоединилась вице-президент Харрис", - сообщила пресс-служба Белого дома. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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в мире, сша, израиль, катар, джо байден, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Катар, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден обсудил с Нетаньяху деэскалацию на Ближнем Востоке

Байден обсудил с Нетаньяху усилия по деэскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по деэскалации на Ближнем Востоке, сообщает Белый дом.
"Байден говорил с Нетаньяху, чтобы обсудить прекращение огня и освобождение заложников, а также дипломатические усилия для деэскалации напряжения в регионе. К звонку также присоединилась вице-президент Харрис", - сообщила пресс-служба Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
20 августа, 08:00
На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАИзраильКатарДжо БайденБиньямин НетаньяхуАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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